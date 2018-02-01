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ســـــــابقة .. شاب مغربي يجوب 25 بلدا إفريقيا على دراجته الهوائية البسيطة

بتاريــخ : 12 فبراير 2018 / 13:52 ســـــــابقة .. شاب مغربي يجوب 25 بلدا إفريقيا على دراجته الهوائية البسيطة | منوعات
ســـــــابقة .. شاب مغربي يجوب 25 بلدا إفريقيا على دراجته الهوائية البسيطة
في سابقة من نوعها استطاع شاب مغربي في السادسة والعشرين من عمره، أن يجوب 25 بلدا إفريقيا على دراجته الهوائية البسيطة، ويعتزم مواصلة الرحلة إلى مزيد من الدول، في الأشهر المقبلة.

''شــوف تيفي''

في سابقة من نوعها استطاع شاب مغربي في السادسة والعشرين من عمره، أن يجوب 25 بلدا إفريقيا على دراجته الهوائية البسيطة، ويعتزم مواصلة الرحلة إلى مزيد من الدول، في الأشهر المقبلة.

وفي هذا الصدد يشارك عادل على صفحة ''الرحالة القنيطري''، تفاصيل رحلاته، منذ عامين، ويحظى بمتابعة أكثر من 50 ألفا يواظبون على قراءة مختلف المواقف التي يمر بها في رحلته الطويلة.

وقطع الرحالة الشاب، القارة الإفريقية من شمالها حتى جنوب إفريقيا حيث زار رأس الرجاء الصالح، ثم استأنف رحلته في شرق إفريقيا، ووصل خلال الأسابيع الأخيرة إلى جيبوتي، وقال عادل بودراع، في تصريح لـ''سكاي نيوز عربية''، إنه سيواصل رحلته في القارة السمراء ، ويعتزم زيارة السودان عما قريب، وتعرض الشاب المغامر لمتاعب عدة في أكثر من بلد؛ إذ سبق أن جرى احتجازه في النيجر كما تعثرت دراجته المهترئة عدة مرات، لكنه مصر على الاحتفاظ بها بمثابة ذكرى، حسب ما أوردته صحيفة ''سكاي نيوز عـربي''.

هـــذا ويثني متابعون على عادل ويقولون إن العمل الذي يقوم به شبيه بدراسات الأنثروبلوجيا، فهو يتواصل مع الشعوب، عن قرب، كما يقيم بين ظهراني البلد الواحد، مدة كافية قبل أن يكون انطباعه وأحكامه.

ويوصف عادل بالعصامي، بالنظر إلى قدرته على قطع قارة كاملة، على دراجة هوائية، دون أي موارد أو دعم، فهو يعتمد على مجهود شخصي في تدبر أموره ويقول إنه يجد متعة كبيرة في القيام بذلك.

 

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شوف تيفي المغرب رحلة شاب رحالة دراجة

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