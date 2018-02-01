تطوات جديدة..''امي عيشة'' أمـــام القضـاء.. وهـــاعلاش ﻿

ستشهد محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة، صباح غد الثلاثاء، إحدى جلسات ملف ما بات يعرف بقضية ''امي عيشة'' التي تم السطو على أرضها من طرف محمد الرفاقي رجل تعليم سابق وعرضت نفسها للانتحار على إثر ذات

''شوف تيفي''

ستشهد محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة، صباح غد الثلاثاء، إحدى جلسات ملف ما بات يعرف بقضية ''امي عيشة'' التي تم السطو على أرضها من طرف محمد الرفاقي رجل تعليم سابق وعرضت نفسها للانتحار على إثر ذات الملف.

وفي هـــذا السياق دخل الملف مراحله الأخيرة، إذ من المرتقب أن يقول القضاء كلمته في الأسابيع القليلة القادمة، في الوقت الذي يسابق المشتكى به محمد الرفاقي لطمس معالم الملف حيث قام مؤخرا ببيع الأرض للمرة الثانية لشخص يدعى ''ع. القزيز'' بعدما كان قد باعها في السابق ''ي. أ''.

وجدير بالذكر أن الحزب المغربي الحر قد أشار في تقرير منشور بموقعه الرسمي إلى حيثيات السطو على أرض عائشة البوزياني، من طرف شبكة كانت تنشط في عهد وزير العدل الاتحادي محمد بوزوبع .