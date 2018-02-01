عاجل..فريق عربي يفجرها ويؤكد خطف الكعبي من أتليتيكو مدريد ﻿

فجر مرتضى منصور، رئيس فريق الزمالك المصري، مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن أعلن تعاقده مع أفضل المهاجمين بالقارة السمراء، بتعاقد النادى مع مهاجم أفريقى سوبر، سيكون مفاجأة للجميع فى الموسم المقبل،

"شوف تيفي"

فجر مرتضى منصور، رئيس فريق الزمالك المصري، مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن أعلن تعاقده مع أفضل المهاجمين بالقارة السمراء، بتعاقد النادى مع مهاجم أفريقى سوبر، سيكون مفاجأة للجميع فى الموسم المقبل، وأكد بأنه يتحفظ على إعلان أى تفاصيل خاصة بالمهاجم الجديد فى الوقت الراهن لتفادى أى مزايدات من أندية أخرى، خصوصا بعدما وصل إلى علمه اهتمام نادٍ آخر بضمه.

و حسب موقع "المصري اليوم" فإن مرتضى منصور، كشف له بأن المهاجم الجديد سيكون إضافة كبيرة للقلعة البيضاء فى الموسم الجديد، مؤكدا أنه أنهى كافة التفاصيل مع اللاعب وناديه وسيتم الإعلان عن الصفقة فى الوقت المناسب بعد حسم بعض الأمور والشروط المالية مع ناديه.

وأكد الموقع المصري بأن أحمد مرتضى منصور، عضو المجلس السابق، والمشرف على الكرة، هو الذى اجتمع مع وكيل اللاعب فى جلسة خاصة واتفق معه على كافة التفاصيل، تمهيدا لضمه بعدما حصل على موافقة الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال على ضمه، مشيرا بأن منصور رئيس النادي، كثف من جهوده للتوصل لاتفاق مع عبد المجيد مضران، رئيس نادى نهضة بركان المغربى، لضم إبوب الكعبى، مهاجم الفريق ونجم منتخب المغرب للمحليين، الذى فشلت محاولات ضمه فى الميركاتو الشتوى بسبب تعاقد الفريق مع نانا بوكو وحمدى النقاز، وعدم وجود مكان بالقائمة للاعب أفريقى آخر.

وأبرز الموقع المصري بأن تحرك وتدخل مرتضى منصور فى الصفقة من أجل حسمها والتعاقد مع اللاعب للموسم المقبل، يأتى بعد التصريحات التى أدلى بها عبد المجيد مضران، رئيس النادى عن تلقيه عرضا من إحدى شركات التسويق الرياضى يعرض فيه تسويق الكعبى فى أوروبا وتحديدا فى نادى أتليتكو مدريد الإسبانى، مؤكدا بأن مجلس إدارة الزمالك ستفوض إسماعيل يوسف، مدير الكرة للتعاقد مع اللاعب فى حالة انتهاء مرتضى من الاتفاق على كافة شروط الصفقة، حيث أن هناك احتمالية لسفره للمغرب خلال الفترة المقبلة للحصول على توقيع اللاعب.