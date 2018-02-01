المملكة المغربية تتقدم على السعودية من حيث الاستثمار في بناء المساجد ﻿

تقـــدم المغرب على المملكة السعودية من حيث الاستثمار المالي في بناء المساجد في فرنسا.

"شــوف تيفي"

تقـــدم المغرب على المملكة السعودية من حيث الاستثمار المالي في بناء المساجد في فرنسا.

وأفادت دراسة أن المغرب استثمر حوالي 6 ملايين أورو (67.9 مليون درهم)، وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بما مجموعه 3.8 مليون أورو (33.9 مليون درهم).

في ذات الوقت تشيـــر المعطيات التي نشرتها مواقع إعلامية فرنسية، إلى أن 80 في المائة من الأموال، التي تشيد بها المساجد في فرنسا مصدرها الزكاة، وهبات من الجالية المسلمة في فرنسا.

وتجــــدر الإشارة إلى أنه يوجد 2450 مسجدا في فرنسا، معظمها في المدن الكبرى، و64 في المائة منها لا تتجاوز مساحتها 150 متر مربع.