هذا ما تقرر بخصوص فضيحة إمام مسجد ومطلقة بإمنتانوت ﻿

في جديد فضيحة إمام مسجد وسيدة مطلقة ربطا علاقة جنسية، قضت المحكمة الابتدائية لإمنتانوت، مؤخرا، بتأجيل النظر في هذا الملف الذي يتابع به الإمام وعشيقته بربط علاقة جنسية غير شرعية، والخيانة الزوجية

''شوف تيفي''

في جديد فضيحة إمام مسجد وسيدة مطلقة ربطا علاقة جنسية، قضت المحكمة الابتدائية لإمنتانوت، مؤخرا، بتأجيل النظر في هذا الملف الذي يتابع به الإمام وعشيقته بربط علاقة جنسية غير شرعية، والخيانة الزوجية والفساد.

وحسب مصادر محلية في كشفها عن تفاصيل الفضيحة، فإن إيقافهما، جاء عقب تقدم المطلقة بشكاية إلى مصالح الدرك الملكي، اتهمت من خلالها عشيقها بالنصب عليها في مبالغ مالية، ليتم فتح تحقيق، كشف ربطهما لعلاقة جنسية.

وأكدت المصادر ذاتها أن الإمام وعشيقته وبعد اعترافهما بممارسة الجنس للعديد من المرات، تم اعتقالهما بتهم الخيانة الزوجية والفساد.