انتخاب ''حميد بلغريضو'' رئيسا جديدا عـن ''البيجيدي'' لمقاطعة سيدي مومن خلفا لـ''حسن بارود'' ﻿

بعدمــا أعلن رئيس مقاطعة سيدي مومن بالدار البيضاء، حسن بارود، الذي ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية، عن استقالته، وقدمهــا إلى عامل عمالة البرنوصي، مبررا إقدامه على هذه الخطوة، بالوضع الصحي الذي

''شــوف تيفي''

بعدمــا أعلن رئيس مقاطعة سيدي مومن بالدار البيضاء، حسن بارود، الذي ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية، عن استقالته، وقدمهــا إلى عامل عمالة البرنوصي، مبررا إقدامه على هذه الخطوة، بالوضع الصحي الذي صار يعاني منه.

وفي هذا الصدد تم انتخــاب ''حميد بلغريضو'' لإتمام ما تبقى من الولاية كرئيس للمقاطعة ، وذلك بالدورة الاستثنائية التي خصصت لانتخاب رئيس لمقاطعة سيدي مومن بالدار البيضاء صبيحة يومه الإثنين 12 فبراير 2018.

وأكدت ''أمينة الشخمي'' إحدى نواب الرئيس وعضو بمجلس مدينة البيضاء في مكالمة هاتفية خصت بها ''شوف تيفي'' أن ''حميد بلغيضو'' كان هو المرشح الوحيد لمنصب الرئاسة وقد تمت تزكيته من طرف حزبه العدالة والتنمية الذي يتوفر على أغلبية مريحة داخل المجلس.

هـــذا وقد شغل ''بنغريضو'' مهمة النائب الأول للرئيس المستقيل، ويعتبر من الأطر الشابة لحزب العدلة والتنمية وهو رجل أعمال في قطاع الجلد وعضو بالاتحاد العام لمقاولات المغرب.