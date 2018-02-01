صادم..فتاة ضحية اغتصاب تعرضت للنصب على يد صاحب جمعية وهمية بالرباط ﻿

بعد أيام من ظهورها على قناة ''شوف تيفي'' وهي تكشف عن تعرضها للاغتصاب بمدينة مراكش ، سقطت الفتاة مرة أخرى ضحية لشخص، أوهمهما بأنه صاحب جمعية معروفة ستقدم لها يد المساعدة.

''شوف تيفي''

بعد أيام من ظهورها على قناة ''شوف تيفي'' وهي تكشف عن تعرضها للاغتصاب بمدينة مراكش ، سقطت الفتاة مرة أخرى ضحية لشخص، أوهمهما بأنه صاحب جمعية معروفة ستقدم لها يد المساعدة.

وأوضحت الضحية لـ ''شوف تيفي'' بأن هذا الشخص، ربط الاتصال بها وطلب منها الالتحاق به بمدينة الرباط، حيث أوهمها بأنه صاحب جمعية، مشيرة بأنها ومباشرة بعد وصولها للعاصمة رفقة شقيقتها، تفاجأت بهذا الشخص وهو يقوم بسرقة ما بحوزتهما.

وأكدت الضحية بأنها قامت بتقديم شكاية للمصالح الأمنية بالرباط، مشيرة إلى أن المعني بالأمر يستغل أرقام الهواتف الموضوعة إلى جانب فيديوهات الحالات التي تحتاج للمساعدة من أجل النصب عليهم.