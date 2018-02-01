 مغربيات تشاركن في مسابقة ملكة جمال المحجبات العرب+صور ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شاهد تصريح مبارك بوصوفة عقب نهاية مباراته أمام الغرافة وماذا قال عن ويسلي شنايدر | بووز

شاهد تصريح مبارك بوصوفة عقب نهاية مباراته أمام الغرافة وماذا قال عن ويسلي شنايدر

فيديو : المدرب رشيد الطاوسي ضيف على الإعلام الجزائري يتحدث في عدة أمور ( حلقة شيقة ) | بووز

فيديو : المدرب رشيد الطاوسي ضيف على الإعلام الجزائري يتحدث في عدة أمور ( حلقة شيقة )

هلع و صراخ داخل حافلة للركاب.. شيفور مابغاش يوقف لبوليسي فالطريق السيار‎ | بووز

هلع و صراخ داخل حافلة للركاب.. شيفور مابغاش يوقف لبوليسي فالطريق السيار‎

مؤلم وبالصور..شابتان مغربيتان في عمر الزهور لقيتا مصرعهما غرقا وهما تحاولان تحقيق حلم الهجرة | حوادث و حقوق

مؤلم وبالصور..شابتان مغربيتان في عمر الزهور لقيتا مصرعهما غرقا وهما تحاولان تحقيق حلم الهجرة

فيديو : حمودان يحكي عن تجربة الشان والأجواء التي سادت بين عناصر المنتخب الوطني | بووز

فيديو : حمودان يحكي عن تجربة ''الشان'' والأجواء التي سادت بين عناصر المنتخب الوطني

طقس بارد ورياح بهذه المناطق بالمغرب غدا الثلاثاء | مجتمع

طقس بارد ورياح بهذه المناطق بالمغرب غدا الثلاثاء

الرياضي مرة أخرى تخرج عن النص وترسم بنفس الريشة لوحة غير متناسقة عن الواقع الحقوقي للمغرب | بوليتيك

الرياضي مرة أخرى تخرج عن النص وترسم بنفس الريشة لوحة غير متناسقة عن الواقع الحقوقي للمغرب

مع موجة البرد: استفادة 51 ألف و 710 عائلة من توزيع مواد غذائية وأغطية بعدد من الأقاليم | بوليتيك

مع موجة البرد: استفادة 51 ألف و 710 عائلة من توزيع مواد غذائية وأغطية بعدد من الأقاليم

تقرير روعة عن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول وتألقه اللافت بالدوري الإنجليزي | بووز

تقرير روعة عن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول وتألقه اللافت بالدوري الإنجليزي

ماذا يريد عمو بن كيران؟

مغربيات تشاركن في مسابقة ملكة جمال المحجبات العرب+صور

بتاريــخ : 12 فبراير 2018 / 11:43 مغربيات تشاركن في مسابقة ملكة جمال المحجبات العرب+صور | مجتمع
مغربيات تشاركن في مسابقة ملكة جمال المحجبات العرب+صور
اختارت لجنة التحكيم الأولى للموسم الرابع لفعاليات مهرجان ملكة جمال المحجبات العرب وشمال إفريقيا 2018، والتى عقدت بمدينة طنجة المغربية الفتاتين نسرين الكتانى وإلهام بوعدس لتمثيل المغرب خلال حفل

"شوف تيفي"

اختارت لجنة التحكيم الأولى للموسم الرابع لفعاليات مهرجان ملكة جمال المحجبات العرب وشمال إفريقيا 2018، والتى عقدت بمدينة طنجة المغربية الفتاتين نسرين الكتانى وإلهام بوعدس لتمثيل المغرب خلال حفل الختام، الذى من المقرر إقامته فى أول مارس القادم بالقاهرة.

وحسب موقع "اليوم السابع" المصري فقد أعلنت رئيسة المهرجان نهى حمدى صاحبة الملكية الفكرية أن اللجنة استقرت بعد تقييم الاستمارات على اختيار كل من نسرين الكتانى وإلهام بوعدس لتمثيل المغرب فى نهائيات ملكة جمال المحجبات العرب وإفريقيا لهذا العام، لحصولهما على أعلى الدرجات باتفاق جميع أعضاء لجنة التحكيم.

وأشار الموقع المصري بأن نهى حمدى، عبرت عن بالغ سعادتها بزيارة المغرب والاستقبال الكبير من قبل المنظمين والرعاة وشركاء المهرجان بدولة المغرب، بالإضافة إلى حرص فتيات المغرب على التواجد ومتابعة أخبار المسابقة على مدار الثلاثة أعوام الماضية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي رئيسة المهرجان الرعاة ملكة جمال الحجاب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

طقس بارد ورياح بهذه المناطق بالمغرب غدا الثلاثاء | مجتمع

طقس بارد ورياح بهذه المناطق بالمغرب غدا الثلاثاء

هذه هي حقيقة فيديو الشاب اللي داير الذهب | مجتمع

هذه هي حقيقة فيديو الشاب اللي داير الذهب

عـــاجل:.زوجة حصلات راجلها مع صاحبتو فماكدو ديال بوزنيقة وهاشنو دارت ليهم | مجتمع

عـــاجل:.زوجة حصلات راجلها مع صاحبتو فماكدو ديال بوزنيقة وهاشنو دارت ليهم

بالفيديو..مسافرون في حافلة عاشوا الرعب بعد مطاردة لأحد عناصر الدرك الملكي بالقنيطرة | مجتمع

بالفيديو..مسافرون في حافلة عاشوا الرعب بعد مطاردة لأحد عناصر الدرك الملكي بالقنيطرة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شاب جميل.. نجا من الموت بأعجوبة.. شرب الماء قاطع و حيدو ليا البلعوم و المعدة..شوفو كيفاش كياكل من كرشو..للمساعدة | حالة خاصة
منذ 41 دقيقة

شاب جميل.. نجا من الموت بأعجوبة.. شرب الماء قاطع و حيدو ليا البلعوم و المعدة..شوفو كيفاش كياكل من كرشو..للمساعدة

بالفيديو..مدرب الرجاء منع اللاعب بنحليب من الالتحاق بالتداريب بعد الديربي وهاكيفاش خرجو اللعابة | خارج البلاطو

بالفيديو..مدرب الرجاء منع اللاعب بنحليب من الالتحاق بالتداريب بعد الديربي وهاكيفاش خرجو اللعابة

حمزة فضلي..ها علاش عاودت أغنية للفنان يونس ميكري و مندمتش حيث شاركت فبرنامج ذوفويس و لكن كنتحمل مسؤوليتي | خارج البلاطو

حمزة فضلي..ها علاش عاودت أغنية للفنان يونس ميكري و مندمتش حيث شاركت فبرنامج ذوفويس و لكن كنتحمل مسؤوليتي

حــليوة لشوف تيفي.. كون كانت فبنت الستاتي السيدا تا أنا غادي تكون فيا وها علاش | بــووز

حــليوة لشوف تيفي.. كون كانت فبنت الستاتي السيدا تا أنا غادي تكون فيا وها علاش

﻿

آخر المستجدات

شاهد تصريح مبارك بوصوفة عقب نهاية مباراته أمام الغرافة وماذا قال عن ويسلي شنايدر | بووز
منذ 10 دقائق

شاهد تصريح مبارك بوصوفة عقب نهاية مباراته أمام الغرافة وماذا قال عن ويسلي شنايدر

فيديو : المدرب رشيد الطاوسي ضيف على الإعلام الجزائري يتحدث في عدة أمور ( حلقة شيقة ) | بووز

فيديو : المدرب رشيد الطاوسي ضيف على الإعلام الجزائري يتحدث في عدة أمور ( حلقة شيقة )

هلع و صراخ داخل حافلة للركاب.. شيفور مابغاش يوقف لبوليسي فالطريق السيار‎ | بووز

هلع و صراخ داخل حافلة للركاب.. شيفور مابغاش يوقف لبوليسي فالطريق السيار‎

مؤلم وبالصور..شابتان مغربيتان في عمر الزهور لقيتا مصرعهما غرقا وهما تحاولان تحقيق حلم الهجرة | حوادث و حقوق

مؤلم وبالصور..شابتان مغربيتان في عمر الزهور لقيتا مصرعهما غرقا وهما تحاولان تحقيق حلم الهجرة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.