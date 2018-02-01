مغربيات تشاركن في مسابقة ملكة جمال المحجبات العرب+صور ﻿

اختارت لجنة التحكيم الأولى للموسم الرابع لفعاليات مهرجان ملكة جمال المحجبات العرب وشمال إفريقيا 2018، والتى عقدت بمدينة طنجة المغربية الفتاتين نسرين الكتانى وإلهام بوعدس لتمثيل المغرب خلال حفل

"شوف تيفي"

اختارت لجنة التحكيم الأولى للموسم الرابع لفعاليات مهرجان ملكة جمال المحجبات العرب وشمال إفريقيا 2018، والتى عقدت بمدينة طنجة المغربية الفتاتين نسرين الكتانى وإلهام بوعدس لتمثيل المغرب خلال حفل الختام، الذى من المقرر إقامته فى أول مارس القادم بالقاهرة.

وحسب موقع "اليوم السابع" المصري فقد أعلنت رئيسة المهرجان نهى حمدى صاحبة الملكية الفكرية أن اللجنة استقرت بعد تقييم الاستمارات على اختيار كل من نسرين الكتانى وإلهام بوعدس لتمثيل المغرب فى نهائيات ملكة جمال المحجبات العرب وإفريقيا لهذا العام، لحصولهما على أعلى الدرجات باتفاق جميع أعضاء لجنة التحكيم.

وأشار الموقع المصري بأن نهى حمدى، عبرت عن بالغ سعادتها بزيارة المغرب والاستقبال الكبير من قبل المنظمين والرعاة وشركاء المهرجان بدولة المغرب، بالإضافة إلى حرص فتيات المغرب على التواجد ومتابعة أخبار المسابقة على مدار الثلاثة أعوام الماضية.