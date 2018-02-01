إسماعيل بلمعلم يوقع في كشوفات فريقه الجديد ﻿

علمت '' شوف سبور'' من مصادر مطلعة، أن فريق الرجاء الرياضي تعاقد رسميا مع إسماعيل بلمعلم، لاعب اتحاد طنجة سابقا ، بعدما فسخ عقده رفقة الفريق الطنجي من قبل لجنة النزاعات التابعة للجامعة الملكية

"شوف سبور" : عبدالغفور ضرار

علمت " شوف سبور" من مصادر مطلعة، أن فريق الرجاء الرياضي تعاقد رسميا مع إسماعيل بلمعلم، لاعب اتحاد طنجة سابقا ، بعدما فسخ عقده رفقة الفريق الطنجي من قبل لجنة النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وأضافت نفس المصادر، أن المدافع الرجاوي سابقا سيخوض أول حصة تدريبية رفقة الفريق الأخضر اليوم، استعدادا للمباراة المقبلة أمام أولمبيك خريبكة، من أجل تعويض رحيل جواد الياميق إلى صفوف جنوى الإيطالي، حيث ينتظر أن يتم تقديمه رسميا لوسائل الإعلام في الساعات المقبلة.

ويذكر أن إسماعيل بلملعم كان قد خضع لعملية جراحية ، وهو ما رفضه مسؤولو اتحاد طنجة، معتبرين أن اللاعب لا يعاني من أية إصابة، وبعد عودته للتداريب، رفض الفريق الطنجاوي السماح له بذلك، كما رفض أداء مستحقاته.

وسبق لإسماعيل بلمعلم ، أن حمل ألوان فرق وطنية عديدة أبرزها الرجاء الرياضي، وخليجية منها نادي الوكرة القطري وبني ياس الإماراتي.