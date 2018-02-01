تأخير مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي بالجديدة لأسباب مجهولة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من أحد المرشحين إلى مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي بالجديدة، أن المباراة تأخرت عن موعدها المحدد سابقا لأسباب مجهولة.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من أحد المرشحين إلى مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي بالجديدة، أن المباراة تأخرت عن موعدها المحدد سابقا لأسباب مجهولة.

وأوضح هذا المرشح بأن جميع المرشحين، تقدموا بملفات الترشح منتصف شهر يناير المنصرم، إلى المدرسة الوطنية العليا للتجارة والتسيير بالجديدة، مبرزا بأن الامتحان كان المفروض أن يتم إجراؤه بتاريخ 1 فبراير الجاري، إلا أن المترشحين، تفاجئوا بعد الإعلان عن هوية المقبولين لاجتياز الامتحان.

وعبر هذا المرشح عن استغرابه الشديد من التزام المدرسة المذكورة الصمت حول الأسباب الكامنة وراء تأخير موعد المباراة، مبرزا في الوقت نفسه بأن عدم الإعلان عن الموعد الجديد يثير الشكوك.