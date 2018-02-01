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الحكــــم بالإعـــدام في حق مسلم أدين بقتل رجل دين مسيحي

بتاريــخ : 12 فبراير 2018 / 10:58 الحكــــم بالإعـــدام في حق مسلم أدين بقتل رجل دين مسيحي | دولي
الحكــــم بالإعـــدام في حق مسلم أدين بقتل رجل دين مسيحي
قالت مصادر قضائية في مصر إن محكمة جنايات القاهرة قضت اليوم الاثنين بإعدام مسلم أدين بقتل رجل دين مسيحي في أكتوبر الماضي.

''شوف تيفي''

قالت مصادر قضائية في مصر إن محكمة جنايات القاهرة قضت اليوم الاثنين بإعدام مسلم أدين بقتل رجل دين مسيحي في أكتوبر الماضي.

وقتل القس سمعان شحاتة رزق الله في منطقة سكنية تقع على أطراف القاهرة يوم 12 أكتوبر وألقت الشرطة القبض على المتهم ويدعى أحمد سعيد السنباطي في اليوم نفسه، وأحيل على المحكمة الجنائية العاجلة بتهمة القتل العمد وحيازة سلاح أبيض، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم.

وفي نفس الجلسة، قررت المحكمة إحالة أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لاستشارته في إصدار حكم بإعدام الرجل، ورأي المفتي استشاري لكن يتعين على المحاكم إحالة القضايا له في حال إصدار أحكام بالإعدام.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قالت وقت الحادث إن القس كان يشغل منصب كاهن كنيسة القديس يوليوس الأقفهصي بمحافظة بني سويف جنوبي العاصمة وقتل خلال زيارة للقاهرة.

وأظهرت لقطات فيديو صورتها كاميرات مراقبة أمنية وجرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي السنباطي وهو يمسك بسكين كبير يشبه الساطور ويلاحق القس قبل أن يسدد له عدة ضربات بسلاحه الأبيض.

وقتل عشرات المسيحيين في سلسلة هجمات وتفجيرات انتحارية في مناطق مختلفة بمصر خلال العام الماضي. وأعلنت جماعة متشددة موالية لتنظيم الدولة الإسلامية وتنشط في شمال شبه جزيرة سيناء مسؤوليتها عن هذه الهجمات.

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شوف تيفي المحكمة المصرية الحكم إعدام

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