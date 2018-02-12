بعد أش أند إم .. شركة أخرى متهمة بالعنصرية عقب طرحها لمنتوج مثير للجدل ﻿

أطلقت الشركة العالمية أسوس نهاية الأسبوع المنصرم، سلسلة من المنتجات أطلقت عليها اسم « نوز أند مونكي » والتي تعني باللغة العربية « المشنقة والقرد »، حيث استخدمت الشركة عارضي أزياء ينحدران من جنوب

شوف تيفي

أطلقت الشركة العالمية أسوس نهاية الأسبوع المنصرم، سلسلة من المنتجات أطلقت عليها اسم « نوز أند مونكي » والتي تعني باللغة العربية « المشنقة والقرد »، حيث استخدمت الشركة عارضي أزياء ينحدران من جنوب الصحراء.

وفور إطلاقها لمنتوجاتها، استنكر مجموعة من المواطنين هذا الأمر معتبرين الأمر عنصرية مطالبين الشرطة بتقديم اعتذار فوري وسحب المنتوج المذكور.

وأمام هذا الأمر، نشرت الشركة عبر صفحتها الرسمية على تويتر تغريدة اعتذرت لزبنائها حيث حاولت الشركة تبرير اسم المنتجات عن طريق إرجاعه إلى قصة تاريخية تعود أحداثها إلى حروب نابليون بونابرت، حين دخل الأسطول الفرنسي مدينة هارتلبول، وكان على متن السفينة الفرنسية قرد وقام ضباط البحرية الفرنسية بإلباسه الزي العسكري وإطلاقه في المدينة وحين وجد سكان المدينة القرد قاموا بشنقه في واقعة عرفت باسم ''المشنقة والقرد''.