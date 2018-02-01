سرقة الرمال من شاطئ عين الذئاب ﻿

كشفت مصالح الأمن بالبيضاء مخططا جهنميا لسرقة ونهب أطنان من رمال شاطئ عين الذئاب وتهريبها في أوقات محددة من اليوم، إلى جماعات قروية خارج المدار الحضري حيث تباع حمولة شاحنة من الوزن الثقيل بين 5 و6

''شوف تيفي''

كشفت مصالح الأمن بالبيضاء مخططا جهنميا لسرقة ونهب أطنان من رمال شاطئ عين الذئاب وتهريبها في أوقات محددة من اليوم، إلى جماعات قروية خارج المدار الحضري حيث تباع حمولة شاحنة من الوزن الثقيل بين 5 و6 آلاف درهم.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الاثنين، فقد تعقبت السلطات الأمنية عددا من المعطيات والمعلومات قادت إلى إعتقال 5 أشخاص يعملون على متن شاحنات ووسطاء وأصحاب أوراش بناء و ''ديبوات''، استفادوا من شحنات من رمال مهربة من مقلع بأشهر شواطئ المغرب.

وقالت مصادر اليومية إن إخبارية، وصلت إلى السلطات العمومية منتصف الأسبوع الماضي، تفيد وصول شاحنات إلى جماعة أولاد صالح التابعة إلى منطقة نفوذ إقليم النواصر وعلى متنها شحنات من الرمال التي تستعمل في أوراش البناء.

وأكدت المصادر أن عون سلطة أثار انتباهه تردد شاحنات من الحجم الكبير بعضها يحمل علامة شركة للأشغال العمومية تتردد في أوقات محددة من اليوم، حيث تقوم بإفراغ حمولتها في أوراش بناء، أو مستودعات لمواد البناء، أو أماكن متفق عليها، ثم العودة إلى البيضاء، وقادت عمليات التعقب إلى وصول الشاحنات إلى ورش أشغال توسعة طريق المحيط الأطلسي أو شارع الكورنيش عين الذئاب، حيث تتكلف شرطة البيضاء للتهيئة بإنجاز هذا المشروع المندرج في إطار البرنامج الكبير لتحديث طرقات العاصمة الاقتصادية.