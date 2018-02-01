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المغربية زينب الشبكي بطلة لإفريقيا للمصارعة

بتاريــخ : 12 فبراير 2018 / 10:07 المغربية زينب الشبكي بطلة لإفريقيا للمصارعة | سبور
المغربية زينب الشبكي بطلة لإفريقيا للمصارعة
توجت المصارعة المغربية زينب الشبكي بطلة لأفريقيا في وزن 49 كلغ، على بطلة مصر، في البطولة الإفريقية التي أقيمت ببورت هاركورت النيجيرية.

''شوف سبور''

توجت المصارعة المغربية زينب الشبكي بطلة لأفريقيا في وزن 49 كلغ، على بطلة مصر، في البطولة الإفريقية التي أقيمت ببورت هاركورت النيجيرية.

وذكر بلاغ الجامعة الملكية المغربية للمصارعات المماثلة، تتوفر'' شوف سبور'' على نسخة منه، أن زينب الشبكي أحرزت الميدالية الذهبية بعد تفوقها على بطلات الجزائر، وتونس ونيجيريا، والكاميرون، قبل أن تتفوق في المباراة النهائية على بطلة مصر، مما أهلها للألعاب الأولمبية للشباب التي ستقام بالعاصمة الأرجنتينية بوينس إيرس سنة 2018.

وسبق للبطلة المغربية زينب الشبكي البالغة من العمر 15 سنة، التي تنتمي لفريق الرشاد الجديدي أن توجت بطلة للمغرب أربع مرات متتالية.

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زينب الشبكي المصارعة المغربية شوف سبور

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