نيمار يتوفر على ميزات خاصة داخل باريس سان جيرمان ﻿

أكد لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي أدريان رابيو لصحيفة ماركا الإسبانية أن زميله بالفريق البرازيلي نيمار داسيلفا يتمتع بميزات خاصة.

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أكد لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي أدريان رابيو لصحيفة ماركا الإسبانية أن زميله بالفريق البرازيلي نيمار داسيلفا يتمتع بميزات خاصة.

وأضاف المصدر ذاته، أنه على الرغم من توفر نيمار على ميزات خاصة إلا أن الأمر لا يزعجه قط، مضيفا « نحن نعلم أن نيمار يحصل على ميزات معينة ».

هذا ولم يحدد رابيو نوعية تفاصيل تلك الميزات، وهل تختص بالمواعيد أو إبداء آراء في التشكيلة.

تجدر الإِشارة، إلى أن نيمار انتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي المنصرم مقابل أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم إذ قدرت بـ 222 مليون يورو.