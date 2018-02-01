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مثير..دولة إسلامية تمنع الاحتفال بعيد الحب

بتاريــخ : 12 فبراير 2018 / 09:05 مثير..دولة إسلامية تمنع الاحتفال بعيد الحب | دولي
مثير..دولة إسلامية تمنع الاحتفال بعيد الحب
أعلنت باكستان عن منعها لجميع الفعاليات التي تروج لعيد الحب، بما في ذلك التغطية الإعلامية لأي من هذه الفعاليات، للسنة الثانية على التوالي، إثر حكم قضائي يعتبر هذه المناسبة غير إسلامية، وذلك حسب ما

''شوف تيفي''

أعلنت باكستان عن منعها لجميع الفعاليات التي تروج لعيد الحب، بما في ذلك التغطية الإعلامية لأي من هذه الفعاليات، للسنة الثانية على التوالي، إثر حكم قضائي يعتبر هذه المناسبة غير إسلامية، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''روسيا اليوم'' يومه الإثنين.

وأوضح المصدر ذاته أن هيئة تنظيم الإعلام الإلكترونية الباكستانية،أطلقت تحذيرا لمحطات التلفزيون والإذاعة من تغطية عيد الحب، ولا يجوز عقد أي فعاليات على المستوى الرسمي أو في أي مكان عام.

وأكد ذات المصدر أن محكمة إسلام أباد العليا، أصدرت هذا الحظر، العام الماضي، بعد عريضة تقدم بها أحد المواطنين، قال فيها إن عطلة عيد الحب هي ''استيراد ثقافي'' من الغرب و''ضد تعاليم الإسلام''.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي عيد الحب باكستان

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