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الفن في مصر مشا فيها.. السيسي سد بالسوارت وعادل إمام طالع ليه الدم وفنانون آخرون يترقبون

بتاريــخ : 12 فبراير 2018 / 01:46 الفن في مصر مشا فيها.. السيسي سد بالسوارت وعادل إمام طالع ليه الدم وفنانون آخرون يترقبون | ثقافة و فنون
الفن في مصر مشا فيها.. السيسي سد بالسوارت وعادل إمام طالع ليه الدم وفنانون آخرون يترقبون
يبدو أن الفن في مصر بدأت تتراجع مؤشر حريته، وذلك بعدما تحكم نظام العسكر في مجموعة من القنوات، ما أعطى رسائل لفرض الوصاية على الفن الدرامي والسينمائي المصري، الذي يتوفر على حضارة مميزة منذ قرون.

شوف تيفي

يبدو أن الفن في مصر بدأت تتراجع مؤشر حريته، وذلك بعدما تحكم نظام العسكر في مجموعة من القنوات، ما أعطى رسائل لفرض الوصاية على الفن الدرامي والسينمائي المصري، الذي يتوفر على حضارة مميزة منذ قرون.

ويسعى النظام المصري في تحويل الفنانين المصريين إلى خدام، وذلك بعد أن أعلن عن تشكيل لجان خاصة بدراسة السيناريوهات الخاصة بالمسلسلات، وما سيتم تقديمه للمشاهد العربي في كل مناسبة.

وعبر الفنان المصري عادل إمام عن غضبه واستغرابه في تدخل هاتفي على برنامج مصري، من تكوين لجان لدراسة ما يريد النظام تقديمه للمشاهد من سيناريوهات فنية، مما يؤشر فعلا على انحدار الفن المصري في بلاد الفراعنة.

لهذه القرارات المثيرة لها ما عليها، وستثير عددا من ردود الفعل داخل الوطن العربي، إن صح ما تم تداوله، خصوصا بعد أن تسربت مكالمات لقيادات استخباراتية مع فنانين مصريين، ما يطرح عددا كبيرا من التساؤلات يبدو أن النظام هو الوحيد المخول له الإجابة على عدد من الأسئلة المثيرة، حول ما يروج في الكواليس، وخروج قرارات واضحة تقيد الفن المصري من كل جوانبه.

‫شوف تيفي

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