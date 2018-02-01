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بتاريــخ : 11 فبراير 2018 / 23:49 رائع..المغرب الثاني عربيا في مؤشر الابتكار وها كيفاش | اقتصاد
رائع..المغرب الثاني عربيا في مؤشر الابتكار وها كيفاش
احتل المغرب المركز الثاني عربيا والـ 50 عالميا على قائمة مؤشر بلومبرغ للابتكار عام 2018، مسبوقة بتونس التي جاءت على رأس قائمة الدول العربية واحتلت المركز 43 عالميا أما بقية الدول العربية فقد سجلت

شوف تيفي

احتل المغرب المركز الثاني عربيا والـ 50 عالميا على قائمة مؤشر بلومبرغ للابتكار عام 2018، مسبوقة بتونس التي جاءت على رأس قائمة الدول العربية واحتلت المركز 43 عالميا أما بقية الدول العربية فقد سجلت غياباً في قائمة أكثر 50 دولة إبداعا.

يأتي الإعلان عن هذه النتائج في وقت يؤكد فيه الخبراء أن حالة دعم الإبداع في العالم العربي لا تزال في أدنى مستوياتها، ولا تقاس بالدول المتطورة، فالنظام السائد في التعليم يعتمد على الحفظ والتلقين، مع شبه انعدام للمؤسسات التي تنفق على البحث العلمي، بعكس الدول الأجنبية التي تبدأ بالاهتمام بالطفل منذ الصغر.

من جهة أخرى فقد حلت كوريا الجنوبية أولا في قائمة المؤشر العالمي بين الدول الأكثر إبداعاً وابتكاراً، لاسيما أنها تنفق أموالاً طائلة على مشاريع التطوير والبحث العلمي، كما أن تطور البلاد التكنولوجي، وامتلاكها أسرع إنترنت في العالم أسهم بشكل كبير في زيادة التحصيل العلمي.

 

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