 رغم ''السميقلي''..المئات من المغربيات يبتن ليلة في العراء ويتجرعن العذاب من أجل دخول سبتة المحتلة ﻿
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رغم ''السميقلي''..المئات من المغربيات يبتن ليلة في العراء ويتجرعن العذاب من أجل دخول سبتة المحتلة

بتاريــخ : 11 فبراير 2018 / 23:39 رغم السميقلي..المئات من المغربيات يبتن ليلة في العراء ويتجرعن العذاب من أجل دخول سبتة المحتلة | مجتمع
رغم ''السميقلي''..المئات من المغربيات يبتن ليلة في العراء ويتجرعن العذاب من أجل دخول سبتة المحتلة
بالرغم من التساقطات المطرية، وبرودة الطقس، قضت المئات من المغربيات من ممتهني التهريب المعيشي، ليلة في العراء، أمام معبر تارخال، المؤدي إلى سبتة المحتلة حسب ما كشفت عنه مصادر محلية.

شوف تيفي

بالرغم من التساقطات المطرية، وبرودة الطقس، قضت المئات من المغربيات من ممتهني التهريب المعيشي، ليلة في العراء، أمام معبر تارخال، المؤدي إلى سبتة المحتلة حسب ما كشفت عنه مصادر محلية.

ووفق المصادر ذاتها فإن هؤلاء النسوة فضلن الانتظار طوال الليل موعد فتح المعبر عند مطلع الفجر لدخول سبتة المحتلة، وذلك لتفادي الازدحام، الذي تتصادم فيه ممتهنات التهريب المعيشي، اللواتي يقضين الليل في ظل هذه الأجواء الماطرة، مشيرة إلى أن معاناتهن تتضاعف في ظل غياب مرافق بالمعبر مخصصة للانتظار.

ويأتي هذا في أعقاب توالي حوادث سقوط قتلى يمتهنون في التهريب المعيشي في المعبريين الحدوديين بسبتة ومليلية، كان آخرها وفاة حمال مغربي يبلغ من العمر 39 عاما، أواخر شهر يناير، بسبب التدافع، لينضاف إلى امرأتين كانتا قد لقيتا حتفهما في معبر باب سبتة بداية شهر يناير.

 

‫شوف تيفي

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سبتة تهريب معيشي مغربيات

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