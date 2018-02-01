عاجل..القرطاس يلعلع بآسفي وإصابة رجل أمن ﻿

اضظر رجال أمن قبل قليل من يومه الأحد، إلى إطلاق الرصاص، بمدينة آسفي، على شخصين خطيرين هددا حياة المارة.

''شوف تيفي''

اضظر رجال أمن قبل قليل من يومه الأحد، إلى إطلاق الرصاص، بمدينة آسفي، على شخصين خطيرين هددا حياة المارة.

وحسب مصادر محلية فإن المصالح الأمنية تلقت إخبارية، تفيد بتورط شخصين يعترضان سبيل المارة، وخلال عملية الإيقاف تعرض شرطي لإصابة بليغة ما دفع زميله إلى إطلاق الرصاص في اتجاه أحد المهاجمين والذي أصيب على مستوى الفخذ.

وأضافت المصادر ذاتها أن الشرطي المصاب تم نقله رفقة الموقوف المصاب إلى المستعجلات بمستشفى محمد الخامس بآسفي، بينما ما تزال الأبحاث جارية لإيقاف المتورط الثاني والذي فر إلى وجهة غير معلومة.