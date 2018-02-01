 عاجل..القرطاس يلعلع بآسفي وإصابة رجل أمن ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

تقرير رائع لـ bein sport: ميسي يصنع المجد مع برشلونة ويحطم رقما قياسيا جديدا | بووز

تقرير رائع لـ bein sport: ميسي يصنع المجد مع برشلونة ويحطم رقما قياسيا جديدا

حليوة يصدم إلهام بنت الستاتي.. مازال كتبغيني وأنا متنبغيهاش وها شنو كنتمنى ليها | بووز

حليوة يصدم إلهام بنت الستاتي.. مازال كتبغيني وأنا متنبغيهاش وها شنو كنتمنى ليها

مباراة رائعة للمغربي فيصل فجر أمام ميسي | بووز

مباراة رائعة للمغربي فيصل فجر أمام ميسي

حليوة...إلهام بنت الستاتي مافيهاش السيدا...وماشي عاهرة ولكن ماعرفتش منين تاتجيب الفلوس وهاعلاش تفارقت معها | بووز

حليوة...إلهام بنت الستاتي مافيهاش السيدا...وماشي عاهرة ولكن ماعرفتش منين تاتجيب الفلوس وهاعلاش

مفاجأة وبالفيديو...عبدالسلام البوركي : أنا هو الكاتب الحقيقي لأغنية أنتي باغيا واحد لسعد المجرد وصافي صافي لأسماء المنور و كاينة ولا ماكيناش لأحمد شوقي...هذا دليلي وهاشنو تنطالب به | بووز

مفاجأة وبالفيديو...عبدالسلام البوركي : أنا هو الكاتب الحقيقي لأغنية ''أنتي باغيا واحد'' لسعد المجرد

مؤلم وفي عز السميقلي..العثور على رضيع وسط غابة في الهراويين | مجتمع

مؤلم وفي عز ''السميقلي''..العثور على رضيع وسط غابة في الهراويين

الفن في مصر مشا فيها.. السيسي سد بالسوارت وعادل إمام طالع ليه الدم وفنانون آخرون يترقبون | ثقافة و فنون

الفن في مصر مشا فيها.. السيسي سد بالسوارت وعادل إمام طالع ليه الدم وفنانون آخرون يترقبون

شاهد تحركات سفيان بوفال (الاحتياطي) أمام ليفربول | بووز

شاهد تحركات سفيان بوفال (الاحتياطي) أمام ليفربول

رائع..المغرب الثاني عربيا في مؤشر الابتكار وها كيفاش | اقتصاد

رائع..المغرب الثاني عربيا في مؤشر الابتكار وها كيفاش

ماذا يريد عمو بن كيران؟

عاجل..القرطاس يلعلع بآسفي وإصابة رجل أمن

بتاريــخ : 11 فبراير 2018 / 23:02 عاجل..القرطاس يلعلع بآسفي وإصابة رجل أمن | حوادث و حقوق
عاجل..القرطاس يلعلع بآسفي وإصابة رجل أمن
اضظر رجال أمن قبل قليل من يومه الأحد، إلى إطلاق الرصاص، بمدينة آسفي، على شخصين خطيرين هددا حياة المارة.

''شوف تيفي''

اضظر رجال أمن قبل قليل من يومه الأحد، إلى إطلاق الرصاص، بمدينة آسفي، على شخصين خطيرين هددا حياة المارة.

وحسب مصادر محلية فإن المصالح الأمنية تلقت إخبارية، تفيد بتورط شخصين يعترضان سبيل المارة، وخلال عملية الإيقاف تعرض شرطي لإصابة بليغة ما دفع زميله إلى إطلاق الرصاص في اتجاه أحد المهاجمين والذي أصيب على مستوى الفخذ.

وأضافت المصادر ذاتها أن الشرطي المصاب تم نقله رفقة الموقوف المصاب إلى المستعجلات بمستشفى محمد الخامس بآسفي، بينما ما تزال الأبحاث جارية لإيقاف المتورط الثاني والذي فر إلى وجهة غير معلومة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الشرطي مستشفى آسفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الاعتداء على الأساتذة يضرب بقوة من جديد وهذا ما قررته أستاذة في ورزازات في حق تلميذها | حوادث و حقوق

الاعتداء على الأساتذة يضرب بقوة من جديد وهذا ما قررته أستاذة في ورزازات في حق تلميذها

مثير..اعتقال مساعد بزناس وسط مراكش قبل قليل وها أشنو لقاو عندو | حوادث و حقوق

مثير..اعتقال مساعد بزناس وسط مراكش قبل قليل وها أشنو لقاو عندو

الشوفو يقتل مرة أخرى وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

الشوفو يقتل مرة أخرى وها أشنو وقع

العثور على جثة سائحة برتغالية في فندق بطنجة وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

العثور على جثة سائحة برتغالية في فندق بطنجة وهذه هي التفاصيل

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الروبوت يهدد واحدا وعشرين مليون وظيفة للبشر في الشرق الأوسط | قنوات أخرى
منذ 18 دقيقة

الروبوت يهدد واحدا وعشرين مليون وظيفة للبشر في الشرق الأوسط

هده هي اللقطة التي اسكتت جمهور الرجاء العالمي كاملا | قنوات أخرى

هده هي اللقطة التي اسكتت جمهور الرجاء العالمي كاملا

بالفيديو.. تعرف على القيمة الغذائية ل السفة المغربية | قنوات أخرى

بالفيديو.. تعرف على القيمة الغذائية ل "السفة" المغربية

أحوال الطقس : 12 فبراير 2018 | الطقس

أحوال الطقس : 12 فبراير 2018

﻿

آخر المستجدات

تقرير رائع لـ bein sport: ميسي يصنع المجد مع برشلونة ويحطم رقما قياسيا جديدا | بووز
منذ 3 ساعات

تقرير رائع لـ bein sport: ميسي يصنع المجد مع برشلونة ويحطم رقما قياسيا جديدا

حليوة يصدم إلهام بنت الستاتي.. مازال كتبغيني وأنا متنبغيهاش وها شنو كنتمنى ليها | بووز

حليوة يصدم إلهام بنت الستاتي.. مازال كتبغيني وأنا متنبغيهاش وها شنو كنتمنى ليها

مباراة رائعة للمغربي فيصل فجر أمام ميسي | بووز

مباراة رائعة للمغربي فيصل فجر أمام ميسي

حليوة...إلهام بنت الستاتي مافيهاش السيدا...وماشي عاهرة ولكن ماعرفتش منين تاتجيب الفلوس وهاعلاش تفارقت معها | بووز

حليوة...إلهام بنت الستاتي مافيهاش السيدا...وماشي عاهرة ولكن ماعرفتش منين تاتجيب الفلوس وهاعلاش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.