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صادم وبالصورة..رجل يقتل جارته حيث قالت ليه ''علاش مازال متزوجتيش'' والبوليس يطلق الرصاص لإيقافه

بتاريــخ : 11 فبراير 2018 / 22:49 صادم وبالصورة..رجل يقتل جارته حيث قالت ليه علاش مازال متزوجتيش والبوليس يطلق الرصاص لإيقافه | دولي
صادم وبالصورة..رجل يقتل جارته حيث قالت ليه ''علاش مازال متزوجتيش'' والبوليس يطلق الرصاص لإيقافه
أقدم رجل على قتل جارته الحامل بعد ما قال إنها أساءت له بشكل متكرر حول وضعه الاجتماعي، وذلك بعدما كررت الضحية على جارها القاتل سؤالها عن حالته الاجتماعية، ولماذا حتى الآن لم تتزوج، ما دفعه للقيام

شوف تيفي

أقدم رجل على قتل جارته الحامل بعد ما قال إنها أساءت له بشكل متكرر حول وضعه الاجتماعي، وذلك بعدما كررت الضحية على جارها القاتل سؤالها عن حالته الاجتماعية، ولماذا حتى الآن لم تتزوج، ما دفعه للقيام بجريمته، بحسب قوله.

ووفقا لمصادر متطابقة فقد وقع الحادث المروع في كامبونغ باسير جونج، إندونيسيا وتم التعرف على الضحية إيسيا البالغة من العمر 32 عاما.وذكرت متحدثة باسم الشرطة نقلا عن الجاني قوله إنه أثناء زيارة فايز نوردين، في ذلك اليوم منزل الضحية، طلبت منه أن يتزوج في أقرب وقت ممكن لأن المعارف الآخرين متزوجون بالفعل، مشيرة إلى أنه شعر بالإهانة عندما سألته: ''لماذا لم تتزوج بعد؟'' في وقت لاحق من اليوم، ليذهب فايز إلى منزل عائشة ويخنقها حتى الموت بيديه العارية في غرفة نوم.

وبعدما قتلها، هرب فايز إلى كاليديريز في العاصمة جاكرتا بعد سرقة هاتفها وأموالها، لتقبض عليه السلطات خلال عملية ملاحقة أطلقت فيها السلطات النار على ساقه.

 

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قتل جريمة جاكرتا الشرطة

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