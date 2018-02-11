هلع واستنفار بسبب اختفاء 100شخص مصابين بالإيدز وسط السعودية ﻿

حالة من الهلع والذعر انتشرت بين السعوديين وخاصة في مكة، بعد تسريب أنباء على مواقع التواصل بشأن اختفاء نحو 100 وافد أجنبي مصابين بمرض نقص المناعة المكتسب ''الإيدز'' في شوارع وأسواق مكة.

شوف تيفي

حالة من الهلع والذعر انتشرت بين السعوديين وخاصة في مكة، بعد تسريب أنباء على مواقع التواصل بشأن اختفاء نحو 100 وافد أجنبي مصابين بمرض نقص المناعة المكتسب ''الإيدز'' في شوارع وأسواق مكة.

ونقل عدد كبير من النشطاء عن وسائل إعلام سعودية، أن مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، تلاحق 94 وافدا من حملة جنسية ''بورما''، ثبتت إصابتهم بمرض ''بالإيدز'' وامتنعوا ولم يستجيبوا للمراجعة ومنقطعين عن العلاج ورافضين إحضار المخالطين لهم.

وتداول مغردون صورة لوثيقة رسمية تشرح فيها مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة تفاصيل تغيب المصابين بالمرض، وتطلب من إدارات حكومية أخرى متخصصة بينها شرطة مكة التدخل في القضية.