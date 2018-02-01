الاعتداء على الأساتذة يضرب بقوة من جديد وهذا ما قررته أستاذة في ورزازات في حق تلميذها ﻿

مع ذلك يظل قلب الأساتذة المعتدى عليهم لينا على تلامذتهم، لكن إلى متى هذا السلوك الخطير الذي تفشى في شريان المدارس المغربية مؤخرا، وتحول الأستاذ الذي كاد أن يكون رسولا إلى شخص تركبه عدد من الهواجس

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مع ذلك يظل قلب الأساتذة المعتدى عليهم لينا على تلامذتهم، لكن إلى متى هذا السلوك الخطير الذي تفشى في شريان المدارس المغربية مؤخرا، وتحول الأستاذ الذي كاد أن يكون رسولا إلى شخص تركبه عدد من الهواجس ممن يدرسهم.

في هذا السياق تنازلت أستاذة أخرى لتلميذها بعدما اعتدى عليها في إحدى المدارس بورزازات، حيث انهال عليها بالضرب أمام مرأى من زملائه، في مشهد أقل ما يقال عنه أنه لا إنساني بالمرة ويتسم بالوحشية البشرية التي بدأت تظهر على سلوك عدد من التلاميذ المغاربة.

وحسب مصادر محلية فإن الأستاذة قررت التنازل لتلميذها بداية الأسبوع القادم، خصوصا بعدما تم استدعاء والده على عجل، في الوقت الذي غاب فيه التلميذ عن الأنظار.

جدير بالذكر أن بداية الموسم الدراسي الحالي قبل نهاية السنة الماضية، عرف عددا من الحوادث الخطيرة في حق الأساتذة، فتعرض بعضهم لكل أنواع السب والشتم والتنكيل بل و''التشرميل'' أيضا.