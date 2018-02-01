رائع.. إنتاج بويضات بشرية لأول مرة وها علاش ﻿

نجح علماء في إنتاج بويضات بشرية في مختبر، لأول مرة، في جامعة أدنبرة باسكلتندا، حيث تؤدي هذه التقنية إلى طرق جديدة للحفاظ على خصوبة الأطفال الإناث، اللائي يعانين من مرض السرطان.

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نجح علماء في إنتاج بويضات بشرية في مختبر، لأول مرة، في جامعة أدنبرة باسكلتندا، حيث تؤدي هذه التقنية إلى طرق جديدة للحفاظ على خصوبة الأطفال الإناث، اللائي يعانين من مرض السرطان.

وكشفت مصادر متطابقة أنها تعد فرصة لاستكشاف كيفية تطور البويضات البشرية، التي لا تزال في أغلبها لغزا بالنسبة للعلماء، حيث إن هذا الإنجاز يعد تقدما رائعا، لكن هناك حاجة لمزيد من الجهد قبل إمكانية استخدامها سريريا، وتولد الفتيات ببويضات غير ناضجة في المبايض، لكنها لا تنمو بشكل كامل إلا بعد مرحلة البلوغ.

واستغرق الأمر عقودا من الزمان في العمل، لكن العلماء أصبحوا قادرين الآن على تطوير بويضات من مراحلها الأولى حتى نضوجها تماما، خارج مبيض المرأة، حيث تعد عملية إنتاج البويضات محكمة للغاية، ومحددة زمنيا في الجسم البشري، حيث تنضج بعض البويضات خلال سنوات المراهقة، بينما تنضج أخرى بعد أكثر من عقدين من ذلك الوقت.

ويمكن في حال تطوير هذه التقنية، وتطبيقها على البشر أن تؤدي في نهاية المطاف لاستخدامها من أجل مساعدة الأطفال الإناث، اللائي يخضعن لعلاج من مرض السرطان.