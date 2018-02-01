بركان يحقق فوزا ملغوما على خصمه السينغالي ﻿

تمكن فريق نهضة بركان لكرة القدم ، اليوم الاحد من تحقيق نتيجة الفوز على ضيفه مبور السنغالي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب الدور التمهيدي في كأس

شوف سبور

تمكن فريق نهضة بركان لكرة القدم ، اليوم الاحد من تحقيق نتيجة الفوز على ضيفه مبور السنغالي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب الدور التمهيدي في كأس الكونفدرالية.

وسجل هدفي نهضة بركان أيوب الكعبي من ركلة جزاء في الدقيقة 62، ولابا كودجو في الدقيقة 77، فيما أحرز باب ساو الهدف الوحيد لمبور السنغالي في الدقيقة 41.

تجدر الاشارة الى أن الكعبي خاض اول مباراة له بعد تجربته الناجحة رفقة المنتخب المغربي المحلي وتتويجه بلقب كأس أمم أفريقيا وهداف نسختها الخامسة.