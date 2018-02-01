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إعفاء مسؤولين كبار بالجيش والجنرال الوراق يواصل تجديد المؤسسة العسكرية

بتاريــخ : 11 فبراير 2018 / 20:24 إعفاء مسؤولين كبار بالجيش والجنرال الوراق يواصل تجديد المؤسسة العسكرية | بوليتيك
إعفاء مسؤولين كبار بالجيش والجنرال الوراق يواصل تجديد المؤسسة العسكرية
باشر المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، الجنرال عبد الفتاح الوراق، تغييرات في عدد من القواعد العسكرية، منها قواعد جوية معروفة كالقاعدة الجوية الأولى بسلا، التي عين بها ''كولونيل ماجور'' قائدا

''شوف تيفي''

باشر المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، الجنرال عبد الفتاح الوراق، تغييرات في عدد من القواعد العسكرية، منها قواعد جوية معروفة كالقاعدة الجوية الأولى بسلا، التي عين بها ''كولونيل ماجور'' قائدا جديدا للقاعدة خلفا لـ ''الجنرال دو بريغاد''، الذي أحيل سابقا للتقاعد، وحضر التعيين الجديد ''الجنرال دو بريغاد'' عابد بوحميد العلوي مفتش القوات الجوية الملكية.

وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الاثنين، فإن تغييرات شملت مؤسسات عسكرية مهمة من بينها التعاضدية العامة للقوات المسلحة الملكية، إذ بعد تعيين الكولونيل محمد باسيل على رأس إدارتها، بوشرت تغييرات كبيرة على مستوى مواردها البشرية.

وأوضحت اليومية بأنه تم كذلك إعفاء ''الجنرال دو دفيزيون'' محمد الرودابي، الذي كان مديرا للمكتب الثاني، وقد خلفه في المنصب ذاته ''الكولونيل ماجور'' إبراهيم حساني.

وتبين أن التغييرات الجديدة هي الثانية من نوعها بعد صدور قرار من المفتش العام للقوات المسلحة الملكية بتغيير 34 إطارا عسكريا ساميا برتب ''جنرال دو ديفيزيون'' و''جنرال دو بريغاد'' و ''كولونيل ماجور''، فيما تم تعيين ضباط جدد موزعين بين رتبة ''جنرال'' ورتبة ''كولونيل ماجور'' بمواقع مسؤولية مهمة بعد إعفاء أصحابها وإحالتهم على التقاعد.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الجنرال عبد الفتاح الوراق قواعد جوية كولونيل

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