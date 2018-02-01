 خلاف ما تم تداوله.. هـــذه هي حقيقة حالتي وفاة رضيع حديث الولادة وفتاة تبلغ من العمر 15 سنة بسبب البرد والتساقطات الثلجية بإقليم الحسيمة ﻿
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خلاف ما تم تداوله.. هـــذه هي حقيقة حالتي وفاة رضيع حديث الولادة وفتاة تبلغ من العمر 15 سنة بسبب البرد والتساقطات الثلجية بإقليم الحسيمة

بتاريــخ : 11 فبراير 2018 / 20:13 خلاف ما تم تداوله.. هـــذه هي حقيقة حالتي وفاة رضيع حديث الولادة وفتاة تبلغ من العمر 15 سنة بسبب البرد والتساقطات الثلجية بإقليم الحسيمة | حوادث و حقوق
خلاف ما تم تداوله.. هـــذه هي حقيقة حالتي وفاة رضيع حديث الولادة وفتاة تبلغ من العمر 15 سنة بسبب البرد والتساقطات الثلجية بإقليم الحسيمة
تناقلت بعض وسائل الإعلام أخبارا مفادها تسجيل حالتي وفاة مؤخرا بدوار تاريا جماعة بني بوشيبت بإقليم الحسيمة، تهم رضيعا حديث الولادة وفتاة تبلغ من العمر 15 سنة، معزية ذلك إلى موجة البرد والتساقطات

''شــوف تيفي''

تناقلت بعض وسائل الإعلام أخبارا مفادها تسجيل حالتي وفاة مؤخرا بدوار تاريا جماعة بني بوشيبت بإقليم الحسيمة، تهم رضيعا حديث الولادة وفتاة تبلغ من العمر 15 سنة، معزية ذلك إلى موجة البرد والتساقطات الثلجية وعزلة سكان المنطقة وغياب وسائل الإسعافات، وما إلى ذلك من مزاعم وادعاءات غير صحيحة.

وتصويبا للمغالطات المتداولة بهذا الخصوص وتنويرا للرأي العام، توضح السلطات المحلية بإقليم الحسيمة عبر ''بلاغ'' توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة لرضيع حديث الولادة بالدوار المذكور خلال المدة المشار إليها، كما أن حالة الوفاة الوحيدة المسجلة بالدوار والمؤرخة في الـ8 من فبراير 2018، هي وفاة طبيعية لفتاة تبلغ 15 سنة توفيت جراء مضاعفات مرض كانت تعاني منه، حيث لم يتم استدعاء سيارة الإسعاف إلا لحظات قبل أن توافيها المنية، وقد انتقلت سيارة الإسعاف لنقل المعنية بالأمر إلى المستشفى قبل أن يتم إخبار السائق بوفاتها، لينتقل عقب ذلك طبيب المركز الصحي في ذات اليوم لمعاينة حالة الوفاة هاته.

هــذا وإذ تفند السلطات المحلية بإقليم الحسيمة ما تم تداوله في هذا الشأن من افتراضات واستنتاجات لا أساس لها من الصحة تدعي عدم تدخل المصالح المعنية رغم تكرار نداءات الاستغاثة، فإنها تؤكد أن كل الوسائل اللوجستيكية والبشرية المتوفرة مجندة لتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين وتخفيف العبء عنهم في مواجهة الاضطرابات الجوية الصعبة.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الحسيمة فتاة وفاة رضيع

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