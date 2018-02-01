سابقة.. حكم قضائي على ثلاثة شبان بحفظ سورة ''آل عمران'' وها علاش ﻿

في قرار قضائي فريد من نوعه في لبنان، أمرت قاضية تحقيق ثلاثة شبان متهمين بإهانة السيدة مريم العذراء بحفظ قسم من سورة آل عمران في القرآن الكريم، كشرط لإطلاق سراحهم.

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في قرار قضائي فريد من نوعه في لبنان، أمرت قاضية تحقيق ثلاثة شبان متهمين بإهانة السيدة مريم العذراء بحفظ قسم من سورة آل عمران في القرآن الكريم، كشرط لإطلاق سراحهم.

مصادر لبنانية كشفت أن قاضية التحقيق وخلال نظرها في قضية ثلاثة شبان مسلمين موقوفين بتهمة إهانة السيدة العذراء قررت الطلب من المتهمين حفظ قسم من سورة آل عمران المتعلقة، وذلك ''لكي يتعلموا التسامح بين الأديان ومحبة المسلمين للسيدة العذراء، خلافاً للأفكار البشعة التي يزرعها المتطرفون في أذهانهم''.

وبعد أن تأكدت القاضية من حفظ الشبان للآيات القرآنية أطلقت سراحهم عوضاً عن سجنهم، حيث وجه رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري اليوم الأحد التحية إلى القاضية، إذ قال ''إن حكمها على الشبان في قضية السيدة مريم، وإلزامهم بحفظ سورة عمران من ​القرآن الكريم​، قمة في العدالة وتعليم المفاهيم المشتركة بين المسلمين والمسيحيين''.