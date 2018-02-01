اعتقالات في الديربي بعد مواجهات بين مشاغبي الرجاء والوداد ﻿

اعتقل العشرات من المشاغبين وخربت 17 حافلة ومحل تجاري بعد مباراة الديربي بين الوداد والرجاء أمس السبت بملعب محمد الخامس بالبيضاء، والتي انتهت بفوز الرجاء بهدفين لواحد.

''شوف تيفي''

اعتقل العشرات من المشاغبين وخربت 17 حافلة ومحل تجاري بعد مباراة الديربي بين الوداد والرجاء أمس السبت بملعب محمد الخامس بالبيضاء، والتي انتهت بفوز الرجاء بهدفين لواحد.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الإثنين، فقد دخل عدد من مشجعي الفريقين في مواجهات تم خلالها استعمال الحجارة، ما حول بعض الأزقة المحيطة بالملعب وخاصة في المعاريف وشارع بئر أنزران إلى ساحات للمواجهات والمطاردات والتراشق بالحجارة.

وأوقف الأمن عددا من المشاغبين، انضافوا إلى آخرين تم توقيفهم بعدما ضبطت في حوزتهم تذاكر مزورة وأخرى تم ترويجها في السوق السوداء.