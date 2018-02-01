بعد أحداث الشغب في الديربي...الوداد و الرجاء مهددان بـ''الويكلو'' ﻿

يواجه الوداد و الرجاء عقوبة محتملة باللعب دون جمهور، بعد أحداث الشغب التي شهدتها مباراتهما في الديربي 123، أول أمس السبت ضمن الجولة 10 من البطولة الاحترافية.

''شوف سبور''

يواجه الوداد و الرجاء عقوبة محتملة باللعب دون جمهور، بعد أحداث الشغب التي شهدتها مباراتهما في الديربي 123، أول أمس السبت ضمن الجولة 10 من البطولة الاحترافية.

وأكدت صحيفة ''الصباح'' في عددها ليوم غد الاثنين ، أن مشجعي الفريقين أشعلوا الشهب النارية بكثافة، ورموها في اتجاه أرضية الميدان، ما أدى إلى توقيف المباراة لعدة دقائق من قبل الحكم نور الدين الجعفري بسبب صعوبة الرؤية الناجمة عن الدخان الكثيف المنبعث جراء إشعال الشهب.

ويذكر أن مباراة الديربي بين الرجاء و الوداد كانت قد انتهت بهدفين لهدف لصالح الفريق الأخضر.