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هام للمغاربة الراغبين في الهجرة إلى كندا..شروط سهلة

بتاريــخ : 11 فبراير 2018 / 19:46 هام للمغاربة الراغبين في الهجرة إلى كندا..شروط سهلة | مجتمع
هام للمغاربة الراغبين في الهجرة إلى كندا..شروط سهلة
كشفت مدينة ''موردن'' الموجودة في مقاطعة مانيتوبا الكندية عن فتح باب الهجرة إليها، وذلك مقابل شروط سهلة مقارنة ببرامج الهجرة التي تشترطها الدول الأخرى.

''شوف تيفي''

كشفت مدينة ''موردن'' الموجودة في مقاطعة مانيتوبا الكندية عن فتح باب الهجرة إليها، وذلك مقابل شروط سهلة مقارنة ببرامج الهجرة التي تشترطها الدول الأخرى.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام كندية، مؤخرا، فإن هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 9 ألاف نسمة فقط تسعى لجلب المهاجرين لسد احتياجاتها من اليد العاملة، وذلك عن طريق فتح الباب للمهاجرين بدون شروط عقد العمل أو اللغة مثل المقاطعات الأخرى.

وأكدت المصادر ذاتها بأن المهاجرين، يمكنهم الهجرة إلى المدينة الكندية عن طريق برامج المستثمرين التي لا تطلب مبالغ ضخمة، وذلك بامتلاك المستوى الخامس في امتحان اللغة الإنجليزية ''إيلتس'' السهل جدا، مشيرا إلى أن الأشخاص المؤهلين سوف يتم دعوتهم لزيارة المدينة كما سيتم تخصيص موظف من الهجرة لمرافقتهم وشرح طرق التقديم التي يجب القيام بها بعد العودة عن طريق الموقع الإلكتروني لمصلحة الهجرة الكندية، مشيرة إلى أن على المترشح للعمل في ''الخياطين والعاملين في مجال صناعة الملابس، وميكانيكيي السيارات وطباخين وعاملي المطاعم''، يتوجب عليه تقديم وثائق تطابق شروط الهجرة للمقاطعة من أجل تسهيل عملية الحصول على الموافقة بدون تعقيدات، كما ستتم إجراءات الفحص الطبي والأمني عن طريق سفارات الحكومة الكندية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي شروط الهجرة المبالغ المالية وسائل إعلام كندية

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