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بشكل مفاجيء ...الفيفا تغير ملعب المنتخب المغربي في مونديال روسيا

بتاريــخ : 11 فبراير 2018 / 19:37 بشكل مفاجيء ...الفيفا تغير ملعب المنتخب المغربي في مونديال روسيا | سبور
بشكل مفاجيء ...الفيفا تغير ملعب المنتخب المغربي في مونديال روسيا
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، نقل تدريبات المنتخب الوطني الأول خلال منافسات كأس العالم 2018 من ملعب لوكوموتيف إلى ملعب شايكا بمدينة فورونيج.

'' شوف سبور''

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، نقل تدريبات المنتخب الوطني الأول خلال منافسات كأس العالم 2018 من ملعب لوكوموتيف إلى ملعب شايكا بمدينة فورونيج.

وحسب صحيفة المساء في عددها ليوم غد الإثنين، فإن الفيفا لم تكشف عن الأسباب الرئيسية وراء تغيير الملعب واكتفت بذكر أن الملعب شايكا سيحتضن الحصص التدريبية للمنتخب المغربي بمدينة فورونيج.

وتقع مدينة فورونيج غير بعيدة عن الحدود الروسية الأوكرانية 1075 كلم جنوب مدينة سان بيترسبورغ التي ستستقبل مباراة الأسود الأولى في المونديال أمام نظيره الإيراني وعلى بعد 465 كلم جنوب العاصمة موسكو التي ستستقبل المباراة الثانية أمام منتخب البرتغال.

 

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