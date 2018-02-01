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فيسبوكي ينصب على فتيات الإمارات

بتاريــخ : 11 فبراير 2018 / 19:34 فيسبوكي ينصب على فتيات الإمارات | دولي
فيسبوكي ينصب على فتيات الإمارات
تمكنت الفرقة السياحية الولائية، مؤخرا، من تفكيك شبكة للنصب على الفتيات الراغبات في الهجرة باعتماد صفحة على موقع التواصل الاجتماعي''فيسبوك'' لاستقطاب الضحايا والتغرير بهن.

''شوف تيفي''

تمكنت الفرقة السياحية الولائية، مؤخرا، من تفكيك شبكة للنصب على الفتيات الراغبات في الهجرة باعتماد صفحة على موقع التواصل الاجتماعي''فيسبوك'' لاستقطاب الضحايا والتغرير بهن.

وحسب ما أوردته يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر ليوم غد الاثنين، فإن الشرطة السياحية تمكنت من إيقاف متزعمي الشبكة على مستوى إحدى المقاهي المعروفة بوسط مدينة الدار البيضاء، وهما شقيقان يبلغان من العمر على التوالي 26 و 30 سنة، يعملان على استدراج الفتيات بإيهامهن بالتوفر على عقود قانونية للعمل بالإمارات العربية المتحدة مقابل مبالغ مالية مهمة تقدر في متوسطها ب 15 ألف درهم لكل راغبة في الهجرة.

وأضافت اليومية أن المصالح الأمنية ساعة الإيقاف، توصلت لهوية ست ضحايا، فاقت قيمة المبالغ المالية المنصوب عليهن فيها 70 ألف درهم.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الضحايا التغرير الدار البيضاء الإمارات

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