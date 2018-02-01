 ضغــوط كبيرة من داخل ''البيجيـدي'' لمـنع ''العثماني'' من إصدار موقف ضـد ''ابن كيران'' على اثر تصريحاته الأخيرة ﻿
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ضغــوط كبيرة من داخل ''البيجيـدي'' لمـنع ''العثماني'' من إصدار موقف ضـد ''ابن كيران'' على اثر تصريحاته الأخيرة

بتاريــخ : 11 فبراير 2018 / 19:31 ضغــوط كبيرة من داخل البيجيـدي لمـنع العثماني من إصدار موقف ضـد ابن كيران على اثر تصريحاته الأخيرة | بوليتيك
ضغــوط كبيرة من داخل ''البيجيـدي'' لمـنع ''العثماني'' من إصدار موقف ضـد ''ابن كيران'' على اثر تصريحاته الأخيرة
يوجد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في موقف حـرج بسبب الضغوط التي يتعرض لها من داخل حزب العدالة والتنمية ، بعدما كلفه زعماء الأغلبية باختيار الــرد المناسب على تصريحات عبد الإله ابن كيران الأمين

''شـــوف تيفي''

يوجد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في موقف حـرج بسبب الضغوط التي يتعرض لها من داخل حزب العدالة والتنمية ، بعدما كلفه زعماء الأغلبية باختيار الــرد المناسب على تصريحات عبد الإله ابن كيران الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية .

وفي هذا الصدد ذكــرت مصادر حزبية لـ''الصباح'' أن جهات من داخــل البيجيدي حذرت العثماني من مغبة إصدار أي بلاغ ضد عبد الإله ابن كيران، لأن ذلك يعني فتح جبهة جديدة من المواجهة داخل الحزب، وإذكــاء المزيد من الانقسام ، خاصة أن الكاتب الوطني للشبيبة محمد أمكراز دافع بقوة عن تصريحات ابن كيران بمناسبة المؤتمر الأخير للشبيبة.

ورجحت ذات المصادر أن يكون تأخر العثماني في إصـدار موقف في الموضوع مرتبطا بالصيغة التي سيصدر بهــا، والتي يسعى العثماني إلى تلبيتها تفاديا لإحداث مزيد من الشرخ وخلق مواجهة مفتوحة مع ابن كيران الذي يبدو أنه أصبح مصممــا على العودة إلى الساحة السياسية بقوة.

هـــذا وفي ظل تأخر العثماني عن إصدار موقف رسمي من الأزمة الأخيرة ، باستثناء بعض التصريحات لوسائل الإعــلام ، صعد وزراء التجمع الوطني للأحرار نبرتهم الاحتجاجية على هذه التصريحات ، رغــم عدم إعــلان ذلك بشكل رسمـي كما رد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على لسان كاتبه الأول ''إدريس لشكر'' .

 

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شوف تيفي الحزب العدالة والتنمية ابن كيران العثماني

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