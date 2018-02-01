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صادم..نصف المغاربة يعانون من الضعف الجنسي والمغربيات غير راضيات عن معاشرة أزواجهن

بتاريــخ : 11 فبراير 2018 / 19:08 صادم..نصف المغاربة يعانون من الضعف الجنسي والمغربيات غير راضيات عن معاشرة أزواجهن | مجتمع
صادم..نصف المغاربة يعانون من الضعف الجنسي والمغربيات غير راضيات عن معاشرة أزواجهن
كشف البروفيسور أحمد المنصوري الأخصائي في جراحة المسالك البولية والضعف الجنسي وأمراض الذكورة أن دراسة أجراها المركز الاستشفائي ابن رشد أكدت أن حوالي 46 في المائة من المغاربة يعانون الضعف الجنسي.

''شوف تيفي''

كشف البروفيسور أحمد المنصوري الأخصائي في جراحة المسالك البولية والضعف الجنسي وأمراض الذكورة أن دراسة أجراها المركز الاستشفائي ابن رشد أكدت أن حوالي 46 في المائة من المغاربة يعانون الضعف الجنسي.

وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الإثنين، فقد أضاف المنصوري الذي كان يتحدث خلال ندوة علمية حول موضوع ''الحقوق الزوجية اختلالات المعاشرة الزوجية وأثارها على الكيان الأسري''، نظمت نهاية الأسبوع الجاري، أن 57 في المائة من المغربيات المتزوجات غير راضيات عن معاشرة أزواجهن لهن.

واعتبر المنصوري أن بعض الاختلالات الجنسية يمكنها أن تتطور إلى أمراض نفسية حادة قد تصل أحيانا إلى درجة الاكتئاب المؤدي إلى الانتحار وهو ما يؤثر بشكل سلبي على كيان الأسرة، مضيفا أن الضعف الجنسي ينتج في كثرة الأحيان نوعا من العدوانية لدى المصاب والعنف المبالغ فيه الذي قد يدفع في كثير من الأحيان صاحبه إلى دخول عالم الإجرام.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المغاربة الزوجات المعاشرة الزوجية الأسرة الضعف الجنسي

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