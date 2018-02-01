الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب بفضل الرؤية المتبصرة للملك ''محمد السادس'' عززت الاستقرار السياسي والاقتصادي للمملكة ﻿

قال محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، إن الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب، في مختلف المجالات، بفضل الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، عززت الاستقرار السياسي والاقتصادي للمملكة.

''شوف تيفي''

قال محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، إن الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب، في مختلف المجالات، بفضل الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، عززت الاستقرار السياسي والاقتصادي للمملكة.

وأضاف بوسعيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش مشاركته في المنتدى الثالث للمالية العامة في الدول العربية حول موضوع ''إصلاحات المالية العامة في الدول العربية .. الآفاق والتحديات '' مساء أمس، بدبي، أن إطلاق برامج طموحة، من قبيل مخطط المغرب الأخضر ومخطط تسريع التنمية الصناعية، ساهم في ''التحول الاقتصادي الفعلي للمملكة، الشيء الذي جعلها نموذجا يحتذى للعديد من البلدان''.

وبخصوص مشاركته في المنتدى الذي نظمه صندوق النقد العربي بتعاون مع صندوق النقد الدولي، عشية القمة العالمية للحكومات، قال الوزير، إنه تم خلال هذا الاجتماع، بحث الآليات الكفيلة بترشيد النفقات، عبر استهداف الإصلاحات ذات الصلة ببرامج الدعم، لتصبح أكثر ملاءمة لحاجيات المواطنين وإطلاق رقمنة الإدارة خاصة قطاعي الضرائب والجمارك.

وأشار بوسعيد إلى أنه تم خلال هذا اللقاء، أيضا تبادل التجارب وتسليط الضوء على التوجهات الاقتصادية العالمية الكبرى بعد ''التطور الإيجابي في ما يتعلق بالتعافي التدريجي للاقتصاد الدولي والخروج نسبيا من الازمة المالية التي عرفها العالم سنة 2008''.

وشاركت في هذا المنتدى، كريستين لاجارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، ومسؤولي صندوق النقد العربي، ووزراء المالية العرب ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية إلى جانب عدد من الخبراء بالمؤسسات المالية الإقليمية والدولية.