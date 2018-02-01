 الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب بفضل الرؤية المتبصرة للملك ''محمد السادس'' عززت الاستقرار السياسي والاقتصادي للمملكة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

تقرير رائع لـ bein sport: ميسي يصنع المجد مع برشلونة ويحطم رقما قياسيا جديدا | بووز

تقرير رائع لـ bein sport: ميسي يصنع المجد مع برشلونة ويحطم رقما قياسيا جديدا

حليوة يصدم إلهام بنت الستاتي.. مازال كتبغيني وأنا متنبغيهاش وها شنو كنتمنى ليها | بووز

حليوة يصدم إلهام بنت الستاتي.. مازال كتبغيني وأنا متنبغيهاش وها شنو كنتمنى ليها

مباراة رائعة للمغربي فيصل فجر أمام ميسي | بووز

مباراة رائعة للمغربي فيصل فجر أمام ميسي

حليوة...إلهام بنت الستاتي مافيهاش السيدا...وماشي عاهرة ولكن ماعرفتش منين تاتجيب الفلوس وهاعلاش تفارقت معها | بووز

حليوة...إلهام بنت الستاتي مافيهاش السيدا...وماشي عاهرة ولكن ماعرفتش منين تاتجيب الفلوس وهاعلاش

مفاجأة وبالفيديو...عبدالسلام البوركي : أنا هو الكاتب الحقيقي لأغنية أنتي باغيا واحد لسعد المجرد وصافي صافي لأسماء المنور و كاينة ولا ماكيناش لأحمد شوقي...هذا دليلي وهاشنو تنطالب به | بووز

مفاجأة وبالفيديو...عبدالسلام البوركي : أنا هو الكاتب الحقيقي لأغنية ''أنتي باغيا واحد'' لسعد المجرد

مؤلم وفي عز السميقلي..العثور على رضيع وسط غابة في الهراويين | مجتمع

مؤلم وفي عز ''السميقلي''..العثور على رضيع وسط غابة في الهراويين

الفن في مصر مشا فيها.. السيسي سد بالسوارت وعادل إمام طالع ليه الدم وفنانون آخرون يترقبون | ثقافة و فنون

الفن في مصر مشا فيها.. السيسي سد بالسوارت وعادل إمام طالع ليه الدم وفنانون آخرون يترقبون

شاهد تحركات سفيان بوفال (الاحتياطي) أمام ليفربول | بووز

شاهد تحركات سفيان بوفال (الاحتياطي) أمام ليفربول

رائع..المغرب الثاني عربيا في مؤشر الابتكار وها كيفاش | اقتصاد

رائع..المغرب الثاني عربيا في مؤشر الابتكار وها كيفاش

ماذا يريد عمو بن كيران؟

الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب بفضل الرؤية المتبصرة للملك ''محمد السادس'' عززت الاستقرار السياسي والاقتصادي للمملكة

بتاريــخ : 11 فبراير 2018 / 18:28 الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب بفضل الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس عززت الاستقرار السياسي والاقتصادي للمملكة | بوليتيك
الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب بفضل الرؤية المتبصرة للملك ''محمد السادس'' عززت الاستقرار السياسي والاقتصادي للمملكة
قال محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، إن الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب، في مختلف المجالات، بفضل الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، عززت الاستقرار السياسي والاقتصادي للمملكة.

''شوف تيفي''

قال محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، إن الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب، في مختلف المجالات، بفضل الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، عززت الاستقرار السياسي والاقتصادي للمملكة.

وأضاف بوسعيد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش مشاركته في المنتدى الثالث للمالية العامة في الدول العربية حول موضوع ''إصلاحات المالية العامة في الدول العربية .. الآفاق والتحديات '' مساء أمس، بدبي، أن إطلاق برامج طموحة، من قبيل مخطط المغرب الأخضر ومخطط تسريع التنمية الصناعية، ساهم في ''التحول الاقتصادي الفعلي للمملكة، الشيء الذي جعلها نموذجا يحتذى للعديد من البلدان''.

وبخصوص مشاركته في المنتدى الذي نظمه صندوق النقد العربي بتعاون مع صندوق النقد الدولي، عشية القمة العالمية للحكومات، قال الوزير، إنه تم خلال هذا الاجتماع، بحث الآليات الكفيلة بترشيد النفقات، عبر استهداف الإصلاحات ذات الصلة ببرامج الدعم، لتصبح أكثر ملاءمة لحاجيات المواطنين وإطلاق رقمنة الإدارة خاصة قطاعي الضرائب والجمارك.

وأشار بوسعيد إلى أنه تم خلال هذا اللقاء، أيضا تبادل التجارب وتسليط الضوء على التوجهات الاقتصادية العالمية الكبرى بعد ''التطور الإيجابي في ما يتعلق بالتعافي التدريجي للاقتصاد الدولي والخروج نسبيا من الازمة المالية التي عرفها العالم سنة 2008''.

وشاركت في هذا المنتدى، كريستين لاجارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، ومسؤولي صندوق النقد العربي، ووزراء المالية العرب ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية إلى جانب عدد من الخبراء بالمؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب بوسعيد صندوق النقد الدولي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

إعفاء مسؤولين كبار بالجيش والجنرال الوراق يواصل تجديد المؤسسة العسكرية | بوليتيك

إعفاء مسؤولين كبار بالجيش والجنرال الوراق يواصل تجديد المؤسسة العسكرية

نجيب بوليف ينحني للعاصفة والهيئات النقابية في قطاع النقل تعلق إضرابها الوطني | بوليتيك

''نجيب بوليف '' ينحني للعاصفة والهيئات النقابية في قطاع النقل تعلق إضرابها الوطني

ضغــوط كبيرة من داخل البيجيـدي لمـنع العثماني من إصدار موقف ضـد ابن كيران على اثر تصريحاته الأخيرة | بوليتيك

ضغــوط كبيرة من داخل ''البيجيـدي'' لمـنع ''العثماني'' من إصدار موقف ضـد ''ابن كيران'' على اثر تصريحاته الأخيرة

أخنوش يدعو أعضاء حزبه إلى التفاعل والإنصات والقرب من مشاكل وهموم المواطنين | بوليتيك

''أخنوش'' يدعو أعضاء حزبه إلى التفاعل والإنصات والقرب من مشاكل وهموم المواطنين

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

هيفا وهبي غاضبة.. و السبب؟ | قنوات أخرى
منذ 38 ثانية

هيفا وهبي ''غاضبة''.. و السبب؟

الروبوت يهدد واحدا وعشرين مليون وظيفة للبشر في الشرق الأوسط | قنوات أخرى

الروبوت يهدد واحدا وعشرين مليون وظيفة للبشر في الشرق الأوسط

هده هي اللقطة التي اسكتت جمهور الرجاء العالمي كاملا | قنوات أخرى

هده هي اللقطة التي اسكتت جمهور الرجاء العالمي كاملا

بالفيديو.. تعرف على القيمة الغذائية ل السفة المغربية | قنوات أخرى

بالفيديو.. تعرف على القيمة الغذائية ل "السفة" المغربية

﻿

آخر المستجدات

تقرير رائع لـ bein sport: ميسي يصنع المجد مع برشلونة ويحطم رقما قياسيا جديدا | بووز
منذ 3 ساعات

تقرير رائع لـ bein sport: ميسي يصنع المجد مع برشلونة ويحطم رقما قياسيا جديدا

حليوة يصدم إلهام بنت الستاتي.. مازال كتبغيني وأنا متنبغيهاش وها شنو كنتمنى ليها | بووز

حليوة يصدم إلهام بنت الستاتي.. مازال كتبغيني وأنا متنبغيهاش وها شنو كنتمنى ليها

مباراة رائعة للمغربي فيصل فجر أمام ميسي | بووز

مباراة رائعة للمغربي فيصل فجر أمام ميسي

حليوة...إلهام بنت الستاتي مافيهاش السيدا...وماشي عاهرة ولكن ماعرفتش منين تاتجيب الفلوس وهاعلاش تفارقت معها | بووز

حليوة...إلهام بنت الستاتي مافيهاش السيدا...وماشي عاهرة ولكن ماعرفتش منين تاتجيب الفلوس وهاعلاش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.