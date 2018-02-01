يا ربي السلامة..سيناريو جريمة قتل البرلماني مرداس يتكرر: إطلاق الرصاص على شاب بتزنيت ﻿

عثر ليلة السبت الأحد، على شاب جثة هامدة، بدوار ''العوينة'' في الطريق الإقليمية الرابطة بين تيزنيت، وهو غارق في دمائه، عقب تلقيه لطلقات نارية بواسطة بندقية صيد.

''شوف تيفي''

عثر ليلة السبت الأحد، على شاب جثة هامدة، بدوار ''العوينة'' في الطريق الإقليمية الرابطة بين تيزنيت، وهو غارق في دمائه، عقب تلقيه لطلقات نارية بواسطة بندقية صيد.

وحسب مصادر محلية فإن الأمر يتعلق بالمسمى ''إبراهيم.و'' المنحدر من مدينة العيون، عثر عليه جثة هامدة مصابا على مستوى الرأس بطلقات نارية، مشيرة إلى أن الجريمة، استنفرت المصالح الأمنية بمدينة تزنيت والتي فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف و ملابسات النازلة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الجريمة قد تكون لها علاقة بالتهريب وبتصفية للحسابات، مبرزة بأن المصالح الأمنية، عثرت بمسرح الجريمة على بندقية صيد.