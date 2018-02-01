''أخنوش'' يدعو أعضاء حزبه إلى التفاعل والإنصات والقرب من مشاكل وهموم المواطنين ﻿

عقد حزب التجمع الوطني للأحرار الأحد 11 فبراير مؤتمره الجهوي لجهة بني ملال خنيفرة، بحضور قيادات الحزب وعلى رأسهم السيد عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار،

''شوف تيفي''

عقد حزب التجمع الوطني للأحرار الأحد 11 فبراير مؤتمره الجهوي لجهة بني ملال خنيفرة، بحضور قيادات الحزب وعلى رأسهم السيد عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وحضر اللقاء كل من رشيد الطالبي العلمي، لمياء بوطالب، منصف بلخياط، بدر الطاهري، مصطفى بايتاس، محمد بودريقة، حميد برادة، يوسف شيري، عبد الرحيم الشطبي.

وفي كلمته بمناسبة اللقاء، أكد عزيز أخنوش على أن النموذج الذي يريده التجمع الوطني للأحرار ينبني على التفاعل والإنصات والقرب من مشاكل وهموم المواطنين، إذ يحق للتجمعيين الفخر بممارسة عمل سياسي نبيل يظهر بأن المسار يسير في الطريق الصحيح.

وقال أخنوش بأن الحزب يعد لعرض سياسي يستجيب لتطلعات المغاربة في المجالات التي تشغلهم وهي : الصحة والتعليم والتشغيل وفق منهجية تشاركية، تبتغي تقديم مقترحات فعالة وعملية لمعالجة المشاكل التي تعاني منها هذه القطاعات.

واعتبر أخنوش أنه من واجب التجمع الوطني للأحرار كحزب سياسي أن يساهم في النقاش المجتمعي المفتوح والموسع مع القواعد حول سبل الإصلاح، وإعادة النظر في النموذج التنموي تفعيلا لتوجيهات الملك محمد السادس.

وفيما يتعلق بالتشغيل، أعلن السيد أخنوش على أن حزب التجمع الوطني للأحرار يهدف لتشجيع المقاولات الذاتية والمبادرة الحرة في خلق فرص الشغل للشباب، وتحقيق ثورة حقيقية في الإقبال على تأسيس المقاولات وعلى المبادرة الحرة من خلال تربية الأجيال على حس المقاولة وعلى تقنية ومهارات ميدان الأعمال وتحرير الطاقات الفردية وتشجيع الأفكار المتجددة والإبداع في عالم المقاولة، من خلال تشجيع الشباب على الدخول لعالم المقاولة وتبسيط المساطر الإدارية والقانونية والمواكبة في التكوين وتأسيس الشركات، هو مطمح أساسي للتجمع الوطني للأحرار.

وفي حديثه عن قضايا التعليم، أكد أخنوش أن أي إصلاح في التعليم معرض للفشل إذا لم يتم الأخذ بعين الإعتبار وضعية رجال ونساء التعليم انطلاقا من التكوين وظروف العمل ووضعيتهم المادية، ويقترح حزب التجمع الوطني للأحرار في هذا الصدد إحداث كلية وطنية خاصة بمهن التربية والتكوين، تمكن من تأهيل أساتذة متمكنين من الأساليب البيداغوجية ومن تقنيات التدريس ومبادئ علوم التربية، بالإضافة لتوفير شروط عمل في المستوى اللائق لأطر التعليم.

وزاد '' أخنوش'' في ذات اللقاء ، مؤكدا على أن التجمع الوطني للأحرار صارم فيما يخص الإهتمام بصحة الطفل والأم عن طريق مجموعة من الإجراءات التي تتمثل في توفير ظروف مراقبة الحمل عند النساء وإطلاق برنامج وطني للقضاء على داء السل والحرص على تشجيع الأطباء على العمل في المناطق النائية والقروية.

وجدير بالذكـــــــــر أن حزب التجمع الوطني للأحرار سيقدم مقترحاته النهائية حول النقاش المتعلق بهوية الحزب ومقترحاته لإصلاح قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل.