فضيحة وبالصور..تصوير فيديوهات لعارضات أزياء مغربيات عاريات..وفتاتان تخرجان عن صمتهما وتكشفان تفاصيل جد صادمة ﻿

سقطت فتيات تحلمن بالشهرة ضحايا وكالات وهمية، تستغل رغبتهن بالمشاركة في عروض الأزياء، وذلك حسب ما كشفت عنه عارضات أزياء مغربيات كن تعرضن للابتزاز، لموقع قناة ''dw'' الألمانية.

''شوف تيفي''

سقطت فتيات تحلمن بالشهرة ضحايا وكالات وهمية، تستغل رغبتهن بالمشاركة في عروض الأزياء، وذلك حسب ما كشفت عنه عارضات أزياء مغربيات كن تعرضن للابتزاز، لموقع قناة ''dw'' الألمانية.

وأوضحت القناة الألمانية، يومه الأحد، بأن عارضة أزياء مغربية، قالت وهي تذرف الدموع بأن هوسها بمجال عروض الأزياء، جعلها تسقط ضحية وكالة وهمية، مشيرة بأنها طالبة جامعية تبلغ من العمر 22 سنة وتعمل عارضة أزياء تعيش في مدينة الدار البيضاء.

وقالت الفتاة للقناة الألمانية بنبرة حزينة: '' وجدت إعلانا عن تقديم عرض ''كاستينغ'' لعارضات الأزياء في إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تواصلت معهم وأرسلت لهم بياناتي الشخصية وبعض الصور''، مضيفة: ''تلقيت مكالمة هاتفية من شخص يدعي أنه مسؤول كاستينغ، طلب مني أن أرسل له صورة عارية لي و أخبرني أن هذا الإجراء طبيعي اذا أردت أن أشارك في عرض هام للشركة ''.

وأكدت عارضة الأزياء بأنها وبعد مدة قصيرة من إرسالها لصورها بدأت تتلقى رسائل ابتزاز لتكتشف أن الإعلان غير موجود، قائلة: ''طلب مني أن أرسل له مبلغ 20 ألف درهم مقابل أن لا ينشر صورتي عارية على مواقع التواصل الاجتماعي''، مشيرة إلى أن شقيقها سيقتلها إن علم بوجود صورها العارية.

وإلى جانب الفتاة الأولى، تناولت القناة الألمانية، عبر موقعها الإلكتروني، حكاية عارضة أزياء مغربية أخرى، تقطن بمدينة المحمدية ، وتشتغل عارضة أزياء وتبلغ 19 عاما، قالت:'' طُلب مني إجراء المقابلة على برنامج التواصل ''سكايب'' ، وقال لي أحد المسؤولين في شركة تهتم بعروض الأزياء أنه من الضروري أن أتعرى ليتأكد من أن جسدي مناسب للعرض.. وبعد المقابلة على سكايب أصبح يطلب مني أن أرسل له المال ويهددني أنه في حالة رفضت سينشر الفيديو على مواقع إباحية، لأكتشف بعد فوات الأوان أن لا وجود للوكالة وأن الصفحة التي نشر فيها الإعلان لم تعد موجودة''.