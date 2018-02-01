عاجل..رجال الخيام يسقطون شبكة إجرامية دولية خطيرة ..شوفو شحال ديال الكوكايين لقاو في ميناء البيضاء ﻿

تمكنت فرقة مكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وبناء على معلومات أمنية دقيقة ومؤكدة وفرتها المديرية العامة لمراقبة

''شوف تيفي''

تمكنت فرقة مكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وبناء على معلومات أمنية دقيقة ومؤكدة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من حجز كمية مهمة من مخدر الكوكايين، تقارب زنتها 541 كيلوغراما معبئة داخل حاوية للبضائع بميناء الدار البيضاء كانت قادمة من أمريكا الجنوبية، أرسلت عينة منها إلى مختبر الشرطة العلمية لتحديد درجة تركيز مخدر الكوكايين.

وحسب بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، فقد تمكنت عناصر هذا المكتب من إيقاف ستة مشتبه بهم من بينهم الرأس المدبر لهذه الشبكة الإجرامية من جنسية برازيلية، وحجز خمس سيارات مهيأة لنقل وتهريب مخدر الكوكايين، ومبالغ مالية كبيرة من العملة الوطنية والأجنبية.

وأكد البلاغ بأن الأبحاث الأولية أظهرت خطورة هذه الشبكة الإجرامية وامتداداتها وارتباطاتها مع كارتيلات أمريكا اللاتينية، التي أضحت تستغل الموقع الاستراتيجي للمملكة كمنطقة للعبور في اتجاه الضفة الأوروبية، مشيرا إلى أن التحريات لازالت جارية لفك خيوط الشبكة الإجرامية وإيقاف باقي المساهمين والمشاركين وذلك تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة.