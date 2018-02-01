مؤسسة ''آيت الجيد بنعيسى'' مستاءة من تصريحات ''ابن كيران'' و صمت ''العثماني'' ومحاولة الضغط على القضاء للتستر على جريمة ''حامي الدين'' ﻿

نظمـــت مؤسسة آيت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف، ندوة فكرية في موضوع ''تجارب الإسلام السياسي: قراءات نقدية''، والتي شارك فيها كل من عبد المطلب أعميار، رئيس حركة اليقظة والمواطنة،

''شــوف تيفي''

نظمـــت مؤسسة آيت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف، ندوة فكرية في موضوع ''تجارب الإسلام السياسي: قراءات نقدية''، والتي شارك فيها كل من عبد المطلب أعميار، رئيس حركة اليقظة والمواطنة، وسامر أبو القاسم، فاعل حقوقي وسياسي والحبيب حاجي، محامي بهيئة تطوان وفاعل حقوقي وعضو دفاع عائلة آيت الجيد محمد بنعيسى، الذي يتهم في قتله عبد العالي حامي الدين، وذلك يوم أمس السبت بالقنيطرة.

وأبرز المحامي ''الحبيب حاجي'' خلال الندوة أن تصريحات ''عبد الإله ابن كيران '' بوصفه أمينا عاما سابقا لحزب العدالة والتنمية ورئيسا للحكومة السابق وتدخله في قضية الطالب القاعدي آيت الجيد ومحاولة التستر على جريمة ''حامي الدين'' تحمل تهديدات مباشرة وواضحة تمس بالجهاز القضائي على وجه الخصوص.

وعبر ''الحبيب حاجي'' في مكالمة هاتفية خص بها ''شوف تيفي'' عن استيائه من ''العثماني'' رئيس الحكومة ، مبرزا أن الأمين العام الجديد لحزب العدالة والتنمية يكرر ما سبق فعله من طرف سلفه من تهديد للمؤسسات في العديد من القضايا وأضاف ''في صمته أحيانا تواطؤ وتستر على الحقيقة'' ، مشيرا في ذات الوقت أنه ''عندما أصدر الحزب بيانا تضامنيا مع حامي الدين، وأعلن فيه التضامن والدعم السياسي في حين أن ملف حامي الدين يوجد بين يدي القضاء''.

مشددا أن الدعم السياسي يعني التدخل في القضاء وضربا لاستقلاله وتأثيرا عليه واتخاذ مواقف سياسية لذلك، مصرحا ''من الممكن أن نتصور مقاطعة البرلمان هنا أو الانسحاب منه أو من الحكومة أو من باقي المؤسسات والعصيان والاعتصام داخل البرلمان والخروج إلى الشارع إلى مالا يخطر على بال وكل ما يمكن أن تتيحه السياسة المتوحشة''.

وأضـاف أن ''خروج ''الرميد'' و''العثماني'' و''ابن كيران'' بتصريحات متفرقة ومجتمعة حسب المناسبة بهذا الدعم السياسي وإعلان العصيان في قرارات قضائية شرعية ومشروعة ومسطرية كقول '' لن نسلم أخانا للقضاء'' و'' كون المحاكمة سياسية'' وهو ما يعني اتهام قاضي التحقيق بتلقي تعليمات من جهة سياسية مما يعني اتهامه بعدم الاستقلالية والنزاهة وهو ما يعني قانونا إهانة القضاء وهيأة منظمة''.