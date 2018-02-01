حصري ... الرجاء ينقذ مسيرة حامل الكرات الودادي ويستقطبه للقلعة الخضراء ﻿

كشف مصدر داخل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أن فعاليات القلعة الخضراء دخلت في اتصالات مباشرة مع حسن بنعبيشة مدير التكوين داخل فريق الوداد البيضاوي لاستقطاب اللاعب أيوب حامل الكرات خلال مباراة

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كشف مصدر داخل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أن فعاليات القلعة الخضراء دخلت في اتصالات مباشرة مع حسن بنعبيشة مدير التكوين داخل فريق الوداد البيضاوي لاستقطاب اللاعب أيوب حامل الكرات خلال مباراة الديربي البيضاوي.

وأفادت ذات المصادر أن اللاعب حرم صباح يومه الأحد من خوض تداريبه بعد تعرضه لهجوم فيسبوكي من طرف الجماهير الودادية وهو يحتفل مع لاعبي الرجاء بالفوز على الوداد في مباراة الديربي وأخذ صور تذكارية مع محمد أولحاج.

وعبرت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية المساندة للفريق الأحمر عن غضبها من تصرفات لاعب يحمل قميص الوداد بعدما كشفت عن حبه للنسور.