 حصري ... الرجاء ينقذ مسيرة حامل الكرات الودادي ويستقطبه للقلعة الخضراء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شاهد بالفيديو .. جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة و خيتافي 0-0 | بووز

شاهد بالفيديو .. جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة و خيتافي 0-0

يا ربي السلامة..سيناريو جريمة قتل البرلماني مرداس يتكرر: إطلاق الرصاص على شاب بتزنيت | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..سيناريو جريمة قتل البرلماني مرداس يتكرر: إطلاق الرصاص على شاب بتزنيت

شاهد بالفيديو .. ملخص مباراة برشلونة وخيتافي / تعادل مفاجئ قبل موقعة تشيلسي | بووز

شاهد بالفيديو .. ملخص مباراة برشلونة وخيتافي / تعادل مفاجئ قبل موقعة تشيلسي

شاهد بالفيديو .. ماذا قال مدرب برشلونة فالفيردي حول تعادل برشلونة أمام خيتافي | بووز

شاهد بالفيديو .. ماذا قال مدرب برشلونة فالفيردي حول تعادل برشلونة أمام خيتافي

أخنوش يدعو أعضاء حزبه إلى التفاعل والإنصات والقرب من مشاكل وهموم المواطنين | بوليتيك

''أخنوش'' يدعو أعضاء حزبه إلى التفاعل والإنصات والقرب من مشاكل وهموم المواطنين

فضيحة وبالصور..تصوير فيديوهات لعارضات أزياء مغربيات عاريات..وفتاتان تخرجان عن صمتهما وتكشفان تفاصيل جد صادمة | ثقافة و فنون

فضيحة وبالصور..تصوير فيديوهات لعارضات أزياء مغربيات عاريات..وفتاتان تخرجان عن صمتهما وتكشفان

عاجل..رجال الخيام يسقطون شبكة إجرامية دولية خطيرة ..شوفو شحال ديال الكوكايين لقاو في ميناء البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..رجال الخيام يسقطون شبكة إجرامية دولية خطيرة ..شوفو شحال ديال الكوكايين لقاو في ميناء البيضاء

مؤسسة آيت الجيد بنعيسى مستاءة من تصريحات ابن كيران و صمت العثماني ومحاولة الضغط على القضاء للتستر على جريمة حامي الدين | بوليتيك

مؤسسة ''آيت الجيد بنعيسى'' مستاءة من تصريحات ''ابن كيران'' و صمت ''العثماني'' ومحاولة الضغط على القضاء

شاهد بالفيديو .. هدف الجيش الملكي والوحيد في مرمى سريع واد زم | بووز

شاهد بالفيديو .. هدف الجيش الملكي والوحيد في مرمى سريع واد زم

ماذا يريد عمو بن كيران؟

حصري ... الرجاء ينقذ مسيرة حامل الكرات الودادي ويستقطبه للقلعة الخضراء

بتاريــخ : 11 فبراير 2018 / 16:35 حصري ... الرجاء ينقذ مسيرة حامل الكرات الودادي ويستقطبه للقلعة الخضراء | سبور
حصري ... الرجاء ينقذ مسيرة حامل الكرات الودادي ويستقطبه للقلعة الخضراء
كشف مصدر داخل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أن فعاليات القلعة الخضراء دخلت في اتصالات مباشرة مع حسن بنعبيشة مدير التكوين داخل فريق الوداد البيضاوي لاستقطاب اللاعب أيوب حامل الكرات خلال مباراة

شوف سبور

كشف مصدر داخل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أن فعاليات القلعة الخضراء دخلت في اتصالات مباشرة مع حسن بنعبيشة مدير التكوين داخل فريق الوداد البيضاوي لاستقطاب اللاعب أيوب حامل الكرات خلال مباراة الديربي البيضاوي.

وأفادت ذات المصادر أن اللاعب حرم صباح يومه الأحد من خوض تداريبه بعد تعرضه لهجوم فيسبوكي من طرف الجماهير الودادية وهو يحتفل مع لاعبي الرجاء بالفوز على الوداد في مباراة الديربي وأخذ صور تذكارية مع محمد أولحاج.

وعبرت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية المساندة للفريق الأحمر عن غضبها من تصرفات لاعب يحمل قميص الوداد بعدما كشفت عن حبه للنسور.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب الرجاء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

البياض يحسم مباراة المغرب التطواني و أولمبيك آسفي | سبور

البياض يحسم مباراة المغرب التطواني و أولمبيك آسفي

المرنيسي يغيب عن ديربي فاس بين الماص و الواف | سبور

المرنيسي يغيب عن ديربي فاس بين الماص و الواف

بنعبيشة يعترف.. أول بريم خديتو كنت كنلعب مع النادي القنيطري وكان 1300درهم | سبور

بنعبيشة يعترف.. أول ''بريم'' خديتو كنت كنلعب مع النادي القنيطري وكان 1300درهم

الصحف الإسبانية تنوه بأداء غاريدو بعد فوزه بالديربي البيضاوي | سبور

الصحف الإسبانية تنوه بأداء غاريدو بعد فوزه بالديربي البيضاوي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

في المعرض الدولي للكتاب.. Clavier بالتيفيناغ وهاشنو خاصكم ديرو | مال و أعمال
منذ 28 دقيقة

في المعرض الدولي للكتاب.. Clavier بالتيفيناغ وهاشنو خاصكم ديرو

بالفيديو..هكذا يستعد منتخب الجيدو للبطولة المدرسية بمراكش و البطولة العالمية بأكادير | خارج البلاطو

بالفيديو..هكذا يستعد منتخب الجيدو للبطولة المدرسية بمراكش و البطولة العالمية بأكادير

بالفيديو.. في قلب منزل المسنة اللي انتاحرات فطنجة وهاشنو آخر حاجة قالت للحفيد ديالها | خارج البلاطو

بالفيديو.. في قلب منزل المسنة اللي انتاحرات فطنجة وهاشنو آخر حاجة قالت للحفيد ديالها

في أول ظهور.. والد خولة مجاهد حتى هو فنان وهاشنو قال على بنتو | خارج البلاطو

في أول ظهور.. والد خولة مجاهد حتى هو فنان وهاشنو قال على بنتو

﻿

آخر المستجدات

شاهد بالفيديو .. جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة و خيتافي 0-0 | بووز
منذ 13 دقيقة

شاهد بالفيديو .. جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة و خيتافي 0-0

يا ربي السلامة..سيناريو جريمة قتل البرلماني مرداس يتكرر: إطلاق الرصاص على شاب بتزنيت | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..سيناريو جريمة قتل البرلماني مرداس يتكرر: إطلاق الرصاص على شاب بتزنيت

شاهد بالفيديو .. ملخص مباراة برشلونة وخيتافي / تعادل مفاجئ قبل موقعة تشيلسي | بووز

شاهد بالفيديو .. ملخص مباراة برشلونة وخيتافي / تعادل مفاجئ قبل موقعة تشيلسي

شاهد بالفيديو .. ماذا قال مدرب برشلونة فالفيردي حول تعادل برشلونة أمام خيتافي | بووز

شاهد بالفيديو .. ماذا قال مدرب برشلونة فالفيردي حول تعادل برشلونة أمام خيتافي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.