مـــؤلـم وبالفيديــو.. الـعثور علــى جثـة رضــيع مجهول بمكان مخصص لرمي الأزبال بفاس ﻿

علــمت ''شوف تيفي'' من مصادرها أنه تم العثور على جثة رضيع مجهول صبيحة يومه الأحد 11 فبراير 2018، بالقرب من حي الشرعي بغابة بنسودة التابعة لمقاطعة زواغــة بفاس.

''شـوف تيفي''

علــمت ''شوف تيفي'' من مصادرها أنه تم العثور على جثة رضيع مجهول صبيحة يومه الأحد 11 فبراير 2018، بالقرب من حي الشرعي بغابة بنسودة التابعة لمقاطعة زواغــة بفاس.

وأفــــاد شهود عيان في مكالمة هاتــفية لـ''شوف تيفي'' أن ساكنة منــطقة بنسودة تفاجؤوا صبيحة اليوم بمشهد يدمي القلب حيث عاينوا جثة طفل رضيع لا يتعدى عمره اليوم الواحد في مكان خاص بـرمي الأزبال.

وأظهــر الفيديو الذي تداولته بعض الصفحات المحلية مجموعة من المواطنين متوجهـين إلى مكان الرضيع حيث خلف المشهد المؤلم تعاطفاً واسعاً لدى ساكنة الحي الشعبي بنسودة .

كما عبر الساكنة عن صدمتهم من تكرار نفس العملية بذات المنطقة، وقد التحقت سيارة الإسعاف ورجال الأمن بالمكان لاتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية.