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مثير..ضجة بالسعودية: سعودي تزوج أربع مغربيات+صور

بتاريــخ : 11 فبراير 2018 / 15:33 مثير..ضجة بالسعودية: سعودي تزوج أربع مغربيات+صور | دولي
مثير..ضجة بالسعودية: سعودي تزوج أربع مغربيات+صور
أثار خبر زواج مواطن سعودي من أربع مغربيات، والذي تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ضجة كبيرة بين نشطاء موقع ''تويتر''، وتسبب في وقوع معركة كلامية بين معترضين على مثل هذه الخطوة

''شوف تيفي''

أثار خبر زواج مواطن سعودي من أربع مغربيات، والذي تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ضجة كبيرة بين نشطاء موقع ''تويتر''، وتسبب في وقوع معركة كلامية بين معترضين على مثل هذه الخطوة وغيرهم ممن يرونها سلوكا طبيعيا، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''عاجل'' السعودي يومه الأحد.

وحسب الموقع السعودي فقد تفاعل عدد كبير من المغردين والمغردات مع هاشتاغ ''مواطن يتزوج 4مغربيات''، والذي احتل المرتبة الثانية بين الهاشتاغات الأكثر تداولًا اليوم الأحد.

ونشر الموقع المذكور مجموعة من التغريدات، التي تباينت الآراء بخصوصها، وكتب أحد النشطاء في تغريدته:''ما شاء الله تبارك الرحمن الله يبارك لك فيهم بس والله 4 كثير صدقني زوجة واحدة مغربية بتغنيك عن ألف امرأة.. معروف تعاملهم المغربيات للرجل والله طفلها المدلل..''.

 

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المغرب شوف تيفي نشطاء سلوك طبيعي توتير التغريدات مغربيات

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