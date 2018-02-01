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الصحف الإسبانية تنوه بأداء غاريدو بعد فوزه بالديربي البيضاوي

بتاريــخ : 11 فبراير 2018 / 15:23 الصحف الإسبانية تنوه بأداء غاريدو بعد فوزه بالديربي البيضاوي | سبور
الصحف الإسبانية تنوه بأداء غاريدو بعد فوزه بالديربي البيضاوي
خصصت صحيفة ''آس'' الإسبانية حيزا مهما للإسباني خوان كارلوس غاريدو مدرب فريق الرجاء الرياضي بعد تحقيق نتيجة الفوز أمام فريق الوداد بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد برسم مؤجل الجولة 10 من منافسات البطولة

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خصصت صحيفة ''آس'' الإسبانية حيزا مهما للإسباني خوان كارلوس غاريدو مدرب فريق الرجاء الرياضي بعد تحقيق نتيجة الفوز أمام فريق الوداد بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد برسم مؤجل الجولة 10 من منافسات البطولة الاحترافية.

ونوهت الصحيفة بالمستوى والنتائج الإيجابية التي يحققها الإسباني كارلوس رفقة نسور الرجاء البيضاوي للفوز بالديربي.

وأشادت الصحيفة بغاريدو بقولها:'' المدرب الإسباني حقق النقاط الثلاث بفوزه على الوداد في الديربي، وقفز بالرجاء للصف الثاني في الترتيب خلف المتصدر حسنية أكادير، وهو الذي قاد النسور الخُضر في وقت سابق للتتويج بلقب كأس العرش في نونبر الماضي''.

وعرفت المباراة بإبعاد اللاعب محمود بنحليب إلى جانب عادل الكاروشي من القائمة التي ستواجه الوداد، في المقابل استدعى الوافديْن الجديديْن خضروف و منير عوبادي اللذين شاركا كأساسييْن في لقاء أمس.

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شوف سبور المغرب الرجاء خوان كارلوس غاريدو

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