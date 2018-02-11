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فضيحة وبالفيديو والصور..فتاة دارت فيديوهات إباحية ونشراتهم والقضية صعيبة بزاف

بتاريــخ : 11 فبراير 2018 / 14:33 فضيحة وبالفيديو والصور..فتاة دارت فيديوهات إباحية ونشراتهم والقضية صعيبة بزاف | دولي
فضيحة وبالفيديو والصور..فتاة دارت فيديوهات إباحية ونشراتهم والقضية صعيبة بزاف
قامت المصالح الأمنية بالسعودية في جدة، أول أمس الجمعة، بالقبض على فتاة تدعى لمياء القرني، بعدما أثارت ضجة على الشبكات الاجتماعية، لظهورها في مقاطع إباحية.

''شوف تيفي''

قامت المصالح الأمنية بالسعودية في جدة، أول أمس الجمعة، بالقبض على فتاة تدعى لمياء القرني، بعدما أثارت ضجة على الشبكات الاجتماعية، لظهورها في مقاطع إباحية.

وحسب وسائل إعلام سعودية فقد تم اتهام لمياء القرني بالمجاهرة بالمعصية، ونشر مقاطع إباحية، على سناب شات وهي ترقص وتعترف بعلاقتها بشبان، وهي تشرب الخمر والمخدرات.

وأكدت المصادر ذاتها أن الشرطة، استطاعت معرفة مكان الفتاة، عقب كتابتها لموقعها بسناب شات وهو حي السلامة بجدة، مشيرة إلى أن الفتاة، كانت تقوم بنشر فيديوهات إباحية لها دون علم أسرتها.

 

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي لمياء القرني الشبكات المخدرات

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