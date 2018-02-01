رسميا.. أيوب الكعبي يتوصل بعرض احترافي من أتليتيكو مدريد ﻿

أعرب مسؤولو فريق أتليتيكو مدريد لكرة القدم، عن رغبتهم في الفوز بعقد اللاعب أيوب الكعبي الممارس رفقة فريق نهضة بركان ونجم المنتخب المغربي للاعبين المحليين.

'' شوف سبور ''

أعرب مسؤولو فريق أتليتيكو مدريد لكرة القدم، عن رغبتهم في الفوز بعقد اللاعب أيوب الكعبي الممارس رفقة فريق نهضة بركان ونجم المنتخب المغربي للاعبين المحليين.

وقال عبد المجيد مضران الرئيس المنتدب لنادي نهضة بركان، إن مسؤولي النادي الإسباني عبروا عن رغبتهم في التعاقد مع الكعبي، مشيرا في تصريح لـ صحيفة الصباح'' أن الفريق البركاني تلقى عرضا عن طريق وكيل أعمال مغربي مقيم في إسبانيا.

وأكد مضران أن قرار مسؤولي نهضة بركان بشأن احتراف الكعبي واضح، وأنه لن يكون هناك أي احتراف للاعب في الوقت الحالي، وأن الأمر تم تأجيله إلى ما بعد نهاية الموسم الجاري.