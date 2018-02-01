سكوب..قضية ديال سعد المجرد حامضة..وها شنو غادي دير لورا بريول ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الفتاة الفرنسية ''لورار بريول'' التي تتهم سعد المجرد، من المنتظر أن تقوم خلال الأيام القليلة المقبلة، بالخروج إعلاميا من خلال إذاعة دولية معروفة، ناطقة بجميع اللغات

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الفتاة الفرنسية ''لورار بريول'' التي تتهم سعد المجرد، من المنتظر أن تقوم خلال الأيام القليلة المقبلة، بالخروج إعلاميا من خلال إذاعة دولية معروفة، ناطقة بجميع اللغات ومن بينها اللغة العربية.

وأوضح المصدر ذاته أن ''لورا بريول''، قررت اتخاذ هذه الخطوة، من أجل الكشف عن الحقيقة الكاملة الخاصة بملفها مع الفنان المغربي، وأيضا لإعطاء بعد دولي للقضية نظرا لارتباطها باسم مشهور.

وأشار ذات المصدر أن مكتب المحاماة المكلف بالدفاع عن ''لورا بريول''، يقوم بخطوات مهمة، حتى تكون الجلسة الأولى التي ستعقد في 22 من شهر فبراير الجاري في صالحها.