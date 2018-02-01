مثير..هذا ما قاله رونالدو باللغة العربية لملاكم مسلم ﻿

رحب نجم كرة القدم البرتغالي كريستیانو رونالدو بالمصارع الروسي حبیب نور محمدوف وقال له عبارة ''السلام علیكم''.

''شوف تيفي''

رحب نجم كرة القدم البرتغالي كريستیانو رونالدو بالمصارع الروسي حبیب نور محمدوف وقال له عبارة ''السلام علیكم''.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام عالمية، يومه الأحد، فقد نشر نور محمدوف، المصارع في فنون القتال المختلطة، على حسابه في ''إنستغرام'' صورا ومقاطع فیديو للقاء الذي عقد أمس السبت، في مدريد عقب مباراة بین ریال مدريد وریال سوسیداد في بطولة اللیغا الإسبانیة.

وأكدت المصادر ذاتها بأن الرياضیين، تبادلا الھدايا، حیث حصل المصارع الروسي على القمیص الذي لعب به رونالدو أثناء المباراة بتوقیعه، بینما منح نور محمدوف إلى رونالدو قبعة تقليدية من جمھورية داغستان جنوب روسیا.