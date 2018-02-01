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سار للمغاربة بعد تعويم الدرهم

بتاريــخ : 11 فبراير 2018 / 13:47 سار للمغاربة بعد تعويم الدرهم | اقتصاد
سار للمغاربة بعد تعويم الدرهم
أعلن بنك المغرب أن الدرهم ارتفع بنسبة 0,3 في المائة مقارنة مع الأورو وانخفض بنسبة 0,59 في المائة مقابل الدولار خلال الأسبوع المتراوح مابين 01 و07 فبراير 2018 .

''شوف تيفي''+''و م ع''

أعلن بنك المغرب أن الدرهم ارتفع بنسبة 0,3 في المائة مقارنة مع الأورو وانخفض بنسبة 0,59 في المائة مقابل الدولار خلال الأسبوع المتراوح مابين 01 و07 فبراير 2018 .

وأبرز البنك المركزي، الذي نشر مؤشراته الأسبوعية، أنه قام، خلال هذه الفترة، بخمس عمليات بيع للعملات بمبلغ إجمالي هم 96 مليون دولار، بمعدل متوسط بقيمة 9,1619 درهم للدولار الواحد.

وأشارت المؤشرات الأسبوعية للبنك إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ إلى غاية 26 يناير الماضي 239.2 مليار درهم ، مسجلا بذلك انخفاضا نسبته 0,4 في المائة مقارنة مع الأسبوع الذي قبله، وتراجعا على أساس سنوي بنسبة 4,1 في المائة.

وبخصوص التدخلات في السوق النقدي، أشار بنك المغرب إلى أنه ضخ ما مجموعه 46,4 مليار درهم، على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، ومبلغ 3,4 مليار درهم المخصصة في إطار دعم وتمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وأبرز البنك أن المعدل البنكي خلال هذه الفترة استقر في 2,25 في المائة في المتوسط، فيما انتقل حجم المتوسط للمبادلات من 5,3 مليار درهم إلى 3,8 مليار درهم، مشيرا إلى أنه خلال طلب العروض ليوم 07 فبراير (تاريخ قيمة 08 فبراير)، ضخ بنك المغرب مبلغ 44 مليار درهم برسم تسبيقات لمدة سبعة أيام.

وبخصوص نشاط البورصة، أوضح المصدر ذاته أن مؤشر (مازي) انخفض بنسبة 0,6 في المائة ليصل أداؤه منذ بداية السنة إلى 4,9 في المائة، مشيرا إلى أن هذا التطور الأسبوعي يعزى، أساسا، إلى تراجع بنسبة 1,8 في المائة في قطاع '' الاتصالات''، وبنسبة 1,4 في المائة في قطاع ''العقارات''، وبنسبة 1,1 في ''التشييد ومواد البناء'' وبنسبة 0,6 في المائة في قطاع ''الأبناك''. وبالمقابل سجل قطاع ''العقارات'' ارتفاعا بنسبة 5,7 في المائة.

وفي ما يتعلق بحجم المبادلات، فقد بلغ 1,1 مليار درهم مقابل 938,3 مليون درهم في الأسبوع السابق، مشيرا إلى أن معظمها تحقق في السوق المركزية '' الأسهم''، حيث أنه بعد تسجيل مبلغ يومي قدره 162,8 مليون درهم الأسبوع المنصرم، أفاد البنك بأن حجمها بلغ 206,8 مليون درهم.

 

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